Spor yazarlarının Fenerbahçe yorumları: Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti
Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini son dakikalarda bulduğu 2 golle mağlup etmeyi başardı. İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından spor yazarlarının yorumları...
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmaya Fenerbahçe tutuk başlarken rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı. Ev sahibi ekip Medipol Başakşehir, 30. dakikada Samet Akaydın'ın hatasında Daniel Aleksic ile golü buldu ve ilk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Fenerbahçe, pozisyona girmekte zorlandı. Sarı-lacivertliler, 88. dakikada Joao Pedro'nun golüyle beraberliği yakaladı. Son dakikalarda kurduğu baskıyı sürdüren Fenerbahçe, 90+3. dakikada yine Joao Pedro ile bir gol daha bularak sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Medipol Başakşehir'de Touba, 70. dakikada, Ömer Ali ise 90+8. dakikada ikinci sarı kartlarını görerek oyundan atıldılar.
Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 63'e yükselterek 69 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Fenerbahçe'nin geri dönüşü ve 2-1'lik galibiyeti spor yazarlarının da gündemindeydi. İşte Uğur Meleke, Emre Bol, Gürcan Bilgiç ve Erman Toroğlu başta olmak üzere spor yazarlarının Alanyaspor - Galatasaray maçına dair yorumları...
Emre Bol - Fotomaç
Rossi pozisyonu bulduğunda atamaz, Samet ise saçma bir pas verip gol yenilmesine neden olur. Bu durum esasında futbolun altın kuralını gösteriyor bizlere… "İyi futbol iyi oyuncularla oynanır." Sen oyuncu bu hatayı nasıl yaptı diye kendine sorarken; aslında oyuncunun 'kapasitesi' budur! Düşük kaliteli bir futbolcu grubuyla gideceğin nokta bellidir. Halen takımını tanımayıp tuhaf kadroları sahaya süren Jesus'la önümüzdeki sene devam etmek yönetimin en büyük yanlışı olur.
Başakşehir takımının 10 kişi kalmasıyla sarı- lacivertliler oyunu rakip kaleye yıktı. Ama şuna emin olun; Başakşehir eksik kaldıktan sonra takımın başında kim olursa olsun avantajlıydı! Bu maçı bir geri dönüş hikayesi olarak değerlendirmek saçmalığın ağababasıdır!
Hem takımdaki oyuncuların kalitesine hem de Jesus'a baktığım zaman inanın umudumu yitiriyorum. Lakin öyle de böyle de yarış devam ediyor. Bakalım gelecek günler bize neler gösterecek?
Serkan Akcan - Fanatik
Başakşehir 10 kişi kaldıktan sonra İrfan Can Kahveci önderliğinde etkili bir baskı kuran Fenerbahçe iyice kapanan rakibine karşı sete yerleşerek hemen her yolu denedi. Yetmedi, Arao-SerdarDursun değişimiyle önde üç forvetle kaldığı andan itibaren ceza sahası içindeki topla buluşmalar tehlikeli pozisyonlara dönebildi. Pedro, can havliyle peş peşe attığı iki golle hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıdı.