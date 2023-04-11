Spor yazarlarının Fenerbahçe yorumları: Sarı-lacivertliler Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmeyi başardı
Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, ligde 11 maçtır kaybetmeyen rakibini 2-1 yenmeyi başardı. İşte Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının ardından spor yazarlarının yorumları.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, Enner Valencia ve İrfan Can Kahveci ile pozisyonlar yakaladı. Zeminin etkisiyle bazı Fenerbahçeli oyuncuların ayakta durmakta zorluk çektiği ve kaydıkları görüldü. Valencia, ilerleyen dakikalarda kramponunu değiştirdi. Fenerbahçe'nin yoğun ataklarına rağmen ev sahibi VavaCars Fatih Karagümrük, ilk atağında golü buldu. Karşılaşmanın 24. dakikasında Ebrima Colley'in şutunda kaleci Altay Bayındır'dan seken topu ağlara gönderen Magomed Ozdoev, takımını 1-0 öne geçirdi.
Fenerbahçe, ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Willian Arao'nun yerine Miha Zajc, Serdar Dursun'un yerine de Joao Pedro görev aldı.
Sarı-lacivertli ekip, bu yarıya da etkili başlamasına rağmen ilk tehlikeli atağı ev sahibi ekip geliştirdi. Savunma arkasına sarkan Colley'in karşı karşıya vuruşunda, kaleci Altay Bayındır gole izin vermedi. Fenerbahçe, beraberlik golünü, ikinci yarının başında oyuna giren Zajc'ın ceza yayı önünden çektiği sert şutla buldu. Fenerbahçe'de 57. dakikada İrfan Can Kahveci yerini Arda Güler'e ve Emre Mor da yerini Diego Rossi'ye bıraktı. 67. dakikada ise Ezgjan Alioski'nin yerine Bright Osayi-Samuel oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli ekip böylece 67 dakikada, daha önceki maçlarından farklı olarak erken sayılabilecek bir zamanda 5 oyuncu değişikliği hakkını kullandı.
Sarı-lacivertliler, 78. dakikada Arda Güler'in kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti.
Maç bu skorla tamamlandı ve Fenerbahçe, puanını 57'ye yükselterek puan cetvelinde ikinci sıradaki yerini korudu.
Fenerbahçe'nin 2-1'lik zaferi spor yazarlarının da gündemindeydi. İşte Gürcan Bilgiç, Emre Bol, Uğur Meleke, Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu başta olmak üzere spor yazarlarının Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçına dair yorumları...
Gürcan Bilgiç - Sabah
Arda Güler'in 78'de kullandığı korner sonrasında Szalai kafa ile Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı. 51'de de Zajc'ın müthiş şutuyla beraberlik gelmişti. O anlarda muhtemelen şu konuşmalar "olmamış"tır;
- Ne VAR ?
-Bakıyoruz hocam.
-Yok mu ofsaytımsı bir şeyler.
-İki pozisyon öncesine gittik, üçüncüye bakalım mı?
-Rakiple temas VAR'dır belki…
-Topla temas VAR, hem de ayakla, bir tanesinde de kafayla.
-Sahada duruşu "Faul" desek…
-Sistem kitapçığında bu yok…
Maçın ikinci önemli konusu Arda Güler… "Ocak'tan itibaren ilk 11 oyuncusu olur" dedim. Kapanması sürpriz olmayan rakip karşısında, böylesine adam eksilten, pas ve şut kalitesine sahip oyuncuyu kulübede tutmanın teknik açıklaması yok. Rakibin yıkıcı presi, ilk 45'te üç şutta bıraktı Fenerbahçe'yi. Yine ilk hamle olmadı Arda… Merkezi kalabalık tutan rakibine, bir fazla orta saha pas hızını arttırmayı da düşünmüyorlar. Yine de tırnaklarını, şampiyonluk iddiasına geçirmiş, sabırlı kalmayı başaran ve birbirine sarılan bir takım var. Dünkü maçta hemen hepsi "nasıl kötü oynarım" provası yaptılar ama hiç vazgeçmediler. Sıra Ali Koç ve arkadaşlarında; Jesus ile adam adama oynama zamanı geldi.
Emre Bol - Fotomaç
Altay'ı oynatarak bitirdin;
İrfancan Eğribayat'ı oynatmayarak… Emre Mor'u bitirdin;
Kahveci'yi yanlış yerde oynatarak bitirdin;
Aliovski'yi 3'lü oynama sevdandan bitirdin;
Serdar Dursun'u, İsmail Yüksek'i, Zajc'ı;
Taraftarların sabrını;
Yönetimin kredisini;
En sonunda da Fenerbahçe'yi bitirdin!
Arda'yı da bitirecektin ki "bizler" izin vermedik.
Yetmedi mi Jorge?
Doğru takımı ve oyunu değiştirmenin, fantezi yapmanın ne anlamı var?
Eğer yeni kuralla belirlenen 5 oyuncu değişikliği hakkı olmasa Jesus'un Fenerbahçe'si şampiyon potasına dahi giremezdi.
Anlayacağınız Portekizli teknik adam rakiplerin yapamayacağını yaptı takımına… Hep söylüyorum; Jesus kendi fikirlerine aşık bir adam.