Spor yazarlarının Fenerbahçe yorumları: Sarı-lacivertliler, Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Galatasaray ile puan farkını 3'e kadar indiren Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. İşte Giresunspor - Fenerbahçe maçının ardından spor yazarlarının yorumları...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ligin 16. sırasındaki Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadelede Fenerbahçe 16. dakikada penaltı kazandı. Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı korner atışında Giresunspor defansının uzaklaştırmak istediği topa Rossi vurdu, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı. VAR uyarısı üzerine Arias'ın koluna çarpan topla ilgili inceleme yapan hakem Bahattin Şimşek, penaltı kararı verdi. 20. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.
68. dakikada Fenerbahçe defansının arkasına atılan uzun pasta Szalai'nin sektirdiği top Sergio'nun önünde kaldı. Sergio'nun yerden çıkarttığı pasta Bajic gelişine topa çok sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlara gitti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Süper Lig'de puanını 68'e yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürse de aynı puana gelme fırsatını kaçırdı. Sarı-lacivertliler maç eksiğiyle üçüncü sıradaki Beşiktaş ile aynı puana gelmiş oldu.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalması ve şampiyonluk yolunda kaybettiği 2 puan, spor yazarlarının da gündemindeydi. İşte Emre Bol, Gürcan Bilgin, Uğur Meleke ve Erman Toroğlu başta olmak üzere spor yazarlarının Giresunspor - Fenerbahçe maçına dair yorumları...
Emre Bol - Fotomaç
Fenerbahçe sanki şampiyonluk yarışında değilmiş gibi oynuyor. Sadece sahadakiler değil kulübedeki Jesus'da öyle… İyice şahkülü kaymış durumda. Kimsenin şampiyonluğu düşündüğü filan yok. Düşmemeye oynayan takımlara verilen puanlar yüzünden şampiyonluk gitti. Giresun'u iki maçta da yenemeyen Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ı deplasmanda mı yenecek? Güldürmeyin beni!
Uğur Meleke - Hürriyet
Fenerbahçe’nin bu sezonunun iki perdeli geçtiğini söylemek için herhalde kâhin olmaya gerek yok: Dünya Kupası öncesi her maçta oyun üstünlüğü arayan, neticeyi iyi futbolun doğal sonucu olarak alan bir Fenerbahçe vardı. Katar sonrasıysa rakiplerinin çoğunu oyun olarak mat edemeyen, sonuçlara son dakikalarda bireysel kaliteyle giden bir Fenerbahçe...