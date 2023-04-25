Spor yazarlarının Fenerbahçe yorumları: Sarı-lacivertliler, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı

Faik Çetiner - Fanatik

Nereden bilelim büyük bir takımın 2-0’dan maç kazanamayacağını... Önce penaltı, ardından Samet’in (Çok hata yapıyor, çabuk kart görüyor) kendi kalesine attığı gollerle tribünler yine şoka girdi. Fenerbahçe, oyun sıkıntıya düşmeden Valencia yaratıcılığı, Pedro bitiriciliği ile çabuk öne geçti. Jesus, son 15 dakika sarı kartlı Samet’in yerine Serdar Aziz’i, Emre Mor’un yerine de İrfan Can’ı oyuna aldı. Son bölümde Jesus’un, oyunu koparacak planları olmayınca Eze’nin uzatmalarda attığı gol, aslında Fenerbahçe’nin intiharı oluyordu. Jesus, maçtan sonra takımını orta sahada toplayacağına bavulu toplasa daha iyi olur.

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