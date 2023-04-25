Spor yazarlarının Fenerbahçe yorumları: Sarı-lacivertliler, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltma şansını kullanamadı. İşte Fenerbahçe - İstanbulspor maçının ardındından spor yazarlarının yorumları...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da kontrollü bir oyunla başlarken, Fenerbahçe 25. dakikada genç yıldızı Arda Güler'in golüyle öne geçti. İlk yarıda pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 51. dakikada Arda'nın şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. İstanbulspor, 2-0'dan sonra 57. dakikada penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirirken, 66. dakikada beraberliği yakaladı. Golün şokunu çabuk atlatan Fenerbahçe, 71. dakikada Joao Pedro'nun golüyle yeniden öne geçti. Maçın 90+6. dakikasında İstanbulspor beraberlik golünü buldu ve müsabaka 3-3 berabere sonuçlandı.
Bu sonucun ardından lider Galatasaray'ın 2 puan yitirdiği haftada aradaki puan farkını 4'e indirme fırsatını yakalayan sarı-lacivertliler, fırsatı kullanamadı ve zirve yolunda ağır bir yara aldı.
Fenerbahçe'nin, İstanbulspor karşısında aldığı 3-3'lük beraberlikle lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltma fırsatını değerlendirememesi spor yazarlarının da gündemindeydi. İşte Serdar Ali Çelikler, Emre Bol, Gürcan Bilgiç ve Erman Toroğlu başta olmak üzere spor yazarlarının Fenerbahçe - İstanbulspor maçına dair yorumları...
Serdar Ali Çelikler - Habertürk
Savunma kurgusu, savunmacıların bireysel hataları ve bireysel sorumluluk alıp maçı öldürmeyi becerememe kadar ileride top tutamayıp pas yapamamak da bu sonucu doğurdu. Karagümrük G.Saray maçı gibi 3-3 bitti ve avantaj kullanılamadı. F.Bahçe için şampiyonluk zordu, zor kalmaya devam edecek. Kupada sürpriz istenmiyorsa maç bitirmeyi bilmek lazım.
Faik Çetiner - Fanatik
Nereden bilelim büyük bir takımın 2-0’dan maç kazanamayacağını... Önce penaltı, ardından Samet’in (Çok hata yapıyor, çabuk kart görüyor) kendi kalesine attığı gollerle tribünler yine şoka girdi. Fenerbahçe, oyun sıkıntıya düşmeden Valencia yaratıcılığı, Pedro bitiriciliği ile çabuk öne geçti. Jesus, son 15 dakika sarı kartlı Samet’in yerine Serdar Aziz’i, Emre Mor’un yerine de İrfan Can’ı oyuna aldı. Son bölümde Jesus’un, oyunu koparacak planları olmayınca Eze’nin uzatmalarda attığı gol, aslında Fenerbahçe’nin intiharı oluyordu. Jesus, maçtan sonra takımını orta sahada toplayacağına bavulu toplasa daha iyi olur.