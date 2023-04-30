Spor yazarlarının Fenerbahçe yorumları: Sarı-lacivertliler, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti

Gürcan Bilgiç - Fotomaç

Sahanın belki de en "verimsiz" oyuncusu Rossi'nin maçın en "kritik" ismi olması… Futbolun kendi içindeki cilvesinde, "hesaplanamaz" ihtimali yaptı Rossi. Sahanın her köşesini tutmuş, her oyuncuya kontrol getirmiş Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u, Rossi'nin topla bu kadar mesafe kaydedip, risk alıp, gol vuruşunu yapacağını düşünemedi. Temposuz ve iki takımın da birbirinin tedirginliğinde olduğu maçın "kırılma" anıydı bu. Fenerbahçe takım olarak son beraberliğin "ölü toprağını" attı üstünden. Yeniden "kazanırız" inancını kazandı ve maçı yönetmeye başladı.

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