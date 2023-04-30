Spor yazarlarının Fenerbahçe yorumları: Sarı-lacivertliler, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oldu. Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Sivas deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından spor yazarlarının Fenerbahçe yorumları...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Arda Güler'in pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, altıpasın önünde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlak sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nda kaldı ama hakem Zorbay Küçük, oyunu durdurarak sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Valencia, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
22. dakikada Valencia'nın yerine oyuna giren Rossi, gol perdesini açtı. Ferdi Kadıoğlu'nun 45+1 ve 45+10'da bulduğu gollerle sarı-lacivertliler ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Öte yandan İrfan Can Kahveci, 45+5'te VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İkinci yarının 76. dakikasında ev sahibi ekip Jordy Caicedo'nun golüyle farkı 2'ye indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle noktalandı.
Puanını 67'ye yükselten Fenerbahçe, bu sonucun ardından, Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirmiş oldu.
Fenerbahçe'nin, Sivasspor deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyet spor yazarlarının da gündemindeydi. İşte Serdar Ali Çelikler, Emre Bol, Gürcan Bilgiç ve Erman Toroğlu başta olmak üzere spor yazarlarının Fenerbahçe - İstanbulspor maçına dair yorumları...
Gürcan Bilgiç - Fotomaç
Sahanın belki de en "verimsiz" oyuncusu Rossi'nin maçın en "kritik" ismi olması… Futbolun kendi içindeki cilvesinde, "hesaplanamaz" ihtimali yaptı Rossi. Sahanın her köşesini tutmuş, her oyuncuya kontrol getirmiş Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u, Rossi'nin topla bu kadar mesafe kaydedip, risk alıp, gol vuruşunu yapacağını düşünemedi. Temposuz ve iki takımın da birbirinin tedirginliğinde olduğu maçın "kırılma" anıydı bu. Fenerbahçe takım olarak son beraberliğin "ölü toprağını" attı üstünden. Yeniden "kazanırız" inancını kazandı ve maçı yönetmeye başladı.
Emre Bol - Fotomaç
Ya arkadaş Fenerbahçe kazansa da kaybetse de hep bir şeyler oluyor, şöyle rahat rahat maç izleyemiyoruz! Taraftarın sürekli yüreği ağzında! 2 farkla öndeyken, rakibi iyice kendi sahasına sıkıştırmışken İrfancan'ın gördüğü kırmızı kart az kalsın bir çuval inciri mahvedecekti. Neyseki 3. gol erkenden geldi, Sivasspor'un gardı iyice düştü.