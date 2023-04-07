Spor yazarlarının Fenerbahçe yorumları: Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Kayserispor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe, kupada rakibini 4-1'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırmayı başardı. İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçının ardından spor yazarlarının yorumları...
Ülker Stadı'ndaki müsabakaya etkili başlayan Fenerbahçe, Emre Mor'un ayağından 8. dakikada ilk golü buldu. Kayserispor, 18. dakikada Kolovetsios'un golüyle beraberliği yakaladı. Maçın 42. dakikasında Serdar Dursun'dan aldığı ara pası iyi değerlendirerek sağ çaprazdan şutunu çeken Emre Mor, meşin yuvarlağı ikinci kez ağlarla buluşturdu. Performansı alkış alan Emre, 68. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya da etkili başlayan ve üst üste pozisyonlar bulan Fenerbahçe'de, Yukatel Kayserispor kalecisi Cenk Gönen'in hatasını değerlendiren Serdar Dursun, 59. dakikada topu filelere göndererek, takımını 3-1 öne geçirdi. Taraftar, 68. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna alınan Arao ve Rossi'nin yerine oyuna alınan İrfan Can Kahveci'yi protesto etti. Oyunda İrfan Can Kahveci'nin bir topu kaybetmesi nedeniyle taraftarın yine protestoda bulunması saha kenarındaki Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u kızdırdı. Deneyimli teknik adam, taraftara ellerini açarak protesto etmemeleri çağrısında bulundu. Taraftarlar, Arao'yu ise her topu ayağına aldığında yuhaladı. Taraftarın maçta ismini söyleyerek destek verdiği Arda Güler, 78. dakikada Valencia'nın yerine oyuna girerken alkışlandı. Oyundan çıkan Valencia ise "yuh" sesleriyle protesto edildi. Jesus, protesto edilen Valencia'ya oyundan çıkarken alnından öperek destek verdi. Oyuna sonradan giren ve taraftarın alkışlarla desteğini sunduğu Arda Güler, 90. dakikada takımını 4-1 öne geçiren golü kaydetti.
Fenerbahçe'nin 4-1'lik zaferi spor yazarlarının da gündemindeydi. İşte Serdar Ali Çelikler, Gücan Bilgiç, Emre Bol ve Uğur Meleke başta olmak üzere spor yazarlarının Fenerbahçe - Kayserispor maçına dair yorumları...
Faik Çetiner - Fanatik
Fenerbahçe kupada yarı final oynuyor, kırgın ve kızgın seyircisi maça rağbet etmemiş. Gelenlerin bir bölümü de yönetimi protesto ediyor, anlamak mümkün değil. Kayserispor dikkat çeken bir takım olarak Kadıköy’e gelmişti. Jesus’un 11’ni görünce insan ister istemez düşünüyor. Acaba hoca maçtan önce futbolcuların isimlerini bir torbaya atıp oradan mı çekiyor. Öyle ya, aylardır oynamayan Alioski sahada, son 10 dakikaların adamı Serdar Dursun sahada ama Arda Güler kulübede. Zajc ve İsmail Yüksek ise formayı kapmışlar. Oyunun ilk bölümünde Fenerbahçe’nin ne oynadığını pek anlayamadık. Valencia moralsiz, Rossi etkisizdi. İşi ferdi becerileri olan ayaklar çözer dedik öyle oldu. İlk 11’de şans bulan Emre Mor’un şahsi becerileri ve vuruş kalitesi yüksek vuruştan attığı golleri maça büyük renk kattı. Kayserispor ilk kornerinde Kolovetsios ile beraberliği yakalamasına rağmen rakibini sıkıntıya sokacak pozisyonlar üretemedi. Sahadaki görüntü Fenerbahçe’nin turu rahat geçeceğini gösteriyordu.
Serdar Ali Çelikler - Habertürk
Ligde Galatasaray'la aradaki puan farkı 1 maç eksik ile 9. Bir turnuva daha var o da Türkiye Kupası. 4 büyüklerden üçü elenmiş. Yarı finalde 2 bir de final maçından sonra 9 yıl sonra kulüp olarak ilk kupanı alma ihtimali var. Alioski'li bir 4'lü diziliş ve önde uzuuuun bir aradan sonra yer bulan Serdar Dursun ile maça başladı Fenerbahçe. Canlı, dinamik oynamaya çalışan ama pek de işe yaramayan bir futbolla başladı F.Bahçe. Bir arka direğe karambol topun Enner tarafından indirilmesi ile Emre Mor golü buldu. Akabinde pozisyona dönüşmeyen bir kaç aksiyon. Bir süredir çok kötü oynayan Attila'nın hatasından kafa golü yenince maç dengelendi. Kayseri de atağa çıkmaya başladı. İki takım da pozisyon üretmeye çalışıyor ama yapamıyordu. Dengeyi bozan yine Emre Mor oldu. Serdar Dursun ile duvar pası yaptı ve sağ ayağıyla iyi bir gol vuruşu yaptı. Beni şaşırttı açıkçası. 2. yarıya Zajc yerine Crespo ile daha sağlam bir orta saha hedefi ile başlayan F.Bahçe'nin asıl gücü dinamik ön alan presini yeniden hayata geçirmesiydi. Kayseri'nin ilk devredeki etkinliği bitti. Maçın temposu öldü. 60'da rakip kaleci hatasını değerlendiren Serdar Dursun maçı koparan golü attı. 5 dakika sonra Arao-İrfan ve MHY oyuna girdi. Arao şiddetli ve sürekli; İrfan cılız ve kısa bir süre, MHY de çok cılız ve sadece bir kez ıslıklandı. Arao'nun Brezilya basınına verdiği demeç nedeniyle protesto edildi anladık. Ama son Beşiktaş maçının en iyilerinden biri olan İrfan ile olaylarla alakası olmayan MHY'nin protestosu insanın aklına bazı sorular getiriyor.
Maçı kazanmak önemli. Kupada 2 Sivas maçı çok önemli. Finale çıkılması hayati önemde. Bu anlamda Serdar Dursun'un da kazanıldığı bir maç oldu. Sanırım artık 4'lü oynanacak. Alioski değerlendirilecek, Serdar Dursun daha fazla forma giyecek ve galiba Enner Valencia ayrılacak.. İrfan Can formsuzdu. Ama Beşiktaş maçında benim onu hep eleştirdiğim şeyin tam aksini yapıp sorumluluk aldı. Bu yuhalamalar moralini bozmasın. Aksine daha çok motive olsun. Katkı verecektir. Bir final maçı alacaktır. Son söz Arda'ya.. Golünü attı. Ama 'atacağım' diye kasmasın. Yapma kardeşim, illaha atmaktansa en doğru seçeneği düşünenler büyük star olur.