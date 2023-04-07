Spor yazarlarının Fenerbahçe yorumları: Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

Ligde Galatasaray'la aradaki puan farkı 1 maç eksik ile 9. Bir turnuva daha var o da Türkiye Kupası. 4 büyüklerden üçü elenmiş. Yarı finalde 2 bir de final maçından sonra 9 yıl sonra kulüp olarak ilk kupanı alma ihtimali var. Alioski'li bir 4'lü diziliş ve önde uzuuuun bir aradan sonra yer bulan Serdar Dursun ile maça başladı Fenerbahçe. Canlı, dinamik oynamaya çalışan ama pek de işe yaramayan bir futbolla başladı F.Bahçe. Bir arka direğe karambol topun Enner tarafından indirilmesi ile Emre Mor golü buldu. Akabinde pozisyona dönüşmeyen bir kaç aksiyon. Bir süredir çok kötü oynayan Attila'nın hatasından kafa golü yenince maç dengelendi. Kayseri de atağa çıkmaya başladı. İki takım da pozisyon üretmeye çalışıyor ama yapamıyordu. Dengeyi bozan yine Emre Mor oldu. Serdar Dursun ile duvar pası yaptı ve sağ ayağıyla iyi bir gol vuruşu yaptı. Beni şaşırttı açıkçası. 2. yarıya Zajc yerine Crespo ile daha sağlam bir orta saha hedefi ile başlayan F.Bahçe'nin asıl gücü dinamik ön alan presini yeniden hayata geçirmesiydi. Kayseri'nin ilk devredeki etkinliği bitti. Maçın temposu öldü. 60'da rakip kaleci hatasını değerlendiren Serdar Dursun maçı koparan golü attı. 5 dakika sonra Arao-İrfan ve MHY oyuna girdi. Arao şiddetli ve sürekli; İrfan cılız ve kısa bir süre, MHY de çok cılız ve sadece bir kez ıslıklandı. Arao'nun Brezilya basınına verdiği demeç nedeniyle protesto edildi anladık. Ama son Beşiktaş maçının en iyilerinden biri olan İrfan ile olaylarla alakası olmayan MHY'nin protestosu insanın aklına bazı sorular getiriyor.

Maçı kazanmak önemli. Kupada 2 Sivas maçı çok önemli. Finale çıkılması hayati önemde. Bu anlamda Serdar Dursun'un da kazanıldığı bir maç oldu. Sanırım artık 4'lü oynanacak. Alioski değerlendirilecek, Serdar Dursun daha fazla forma giyecek ve galiba Enner Valencia ayrılacak.. İrfan Can formsuzdu. Ama Beşiktaş maçında benim onu hep eleştirdiğim şeyin tam aksini yapıp sorumluluk aldı. Bu yuhalamalar moralini bozmasın. Aksine daha çok motive olsun. Katkı verecektir. Bir final maçı alacaktır. Son söz Arda'ya.. Golünü attı. Ama 'atacağım' diye kasmasın. Yapma kardeşim, illaha atmaktansa en doğru seçeneği düşünenler büyük star olur.