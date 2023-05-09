Spor yazarlarının Galatasaray yorumları: Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, kendi sahasında seyircisi önünde Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Kritik mücadeleye Galatasaray baskılı ve istekli başlasa da uzun süre iki takım da dengeyi bozamadı. 45+6. dakikada Oliveira'nın soldan çektiği şutta top ceza sahasında Deniz Türüç'ten döndü. Bu pozisyonda Galatasaraylı futbolcular, Deniz Türüç'ün meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı itirazında bulundu. VAR odasında yapılan uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret etti. 45+8. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi, sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda her iki takım da fırsatlar yakalasa da maçta başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu.