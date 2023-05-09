Spor yazarlarının Galatasaray yorumları: Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. İşte Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından spor yazarlarının yorumları...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, kendi sahasında seyircisi önünde Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
Kritik mücadeleye Galatasaray baskılı ve istekli başlasa da uzun süre iki takım da dengeyi bozamadı. 45+6. dakikada Oliveira'nın soldan çektiği şutta top ceza sahasında Deniz Türüç'ten döndü. Bu pozisyonda Galatasaraylı futbolcular, Deniz Türüç'ün meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı itirazında bulundu. VAR odasında yapılan uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret etti. 45+8. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi, sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda her iki takım da fırsatlar yakalasa da maçta başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyeti ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltmesi, spor yazarlarının da gündemindeydi. İşte Uğur Meleke, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Erman Toroğlu başta olmak üzere spor yazarlarının Galatasaray - Medipol Başakşehir maçına dair yorumları...
Levent Tüzemen - Fotomaç
Başakşehir, 60 milyonun desteğini öylesine yüklenmiş ki maç boyu şampiyon olacak takım havasında mücadele ettiler. G.Saray, kazanarak şampiyonluk için dev bir adım attı ama ikinci yarı oynadığı oyun ile taraftarlarının nabzını tavan yaptırdı.
Şampiyonluk yolunda en zorlu maç olarak Başakşehir'i görmüş olacak ki G.Saraylı oyuncular gereksiz bir skoru koruma telaşına girdiler. 5 puanlık fark büyük bir avantaj ama daha 4 maç var! "Başakşehir'i yendik işler bitti" diyerek havaya girmemek lazım.
Bülent Timurlenk - Sabah
Artık son düzlükteyiz, iyi futboldan daha çok doğru defansla tek bir golü bile korumanın önemli olduğu maçlar bunlar. Elbette ki izleyenler için kalp ağrısı... Okan Buruk Galatasaraylılık heyecanını bir kenara bırakıp kalan maçlarda oyunu daha iyi okumalı ve kan değişikliğini tribünlerden önce görmeli.