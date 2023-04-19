Spor yazarlarının Galatasaray yorumları: Lider Galatasaray, Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti
Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Lider Galatasaray, son 4 maçtır kazanamayan rakibini 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından spor yazarlarının yorumları...
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.
Galatasaray, 14. dakikada öne geçti. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Abdülkerim Bardakçı, rakip takım oyuncuları arasında kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 17. dakikada Alanyaspor, kazandığı penaltıda Efecan Karaca ile beraberliği yakaladı. 42. dakikada Galatasaray Icardi'nin golüyle tekrar öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-1 üstün tamamladı. 48. dakikada Galatasaray üçüncü golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası çaprazına sokulan Kerem Aktürkoğlu, pası Mertens'e çıkardı. Mertens'in yerden sert şutunda top ağlarla buluştu. 63. dakikada Galatasaray üç farklı öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Adekugbe'nin ceza sahasın içine gönderdiği meşin yuvarlağı Rashica, arka direkte filelere gönderdi. Karşılaşma Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Lider Galatasaray, puanını 69'a çıkartarak, maç fazlasıyla ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a yükseltti.
Galatasaray'ın 4-1'lik galibiyeti spor yazarlarının da gündemindeydi. İşte Uğur Meleke, Levent Tüzemen, Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu başta olmak üzere spor yazarlarının Alanyaspor - Galatasaray maçına dair yorumları...
Levent Tüzemen - Fotomaç
Skor 1-1 iken iki kaliteli ayak İcardi ile Mertens'in işbirliği sonucu gelen akıl dolu gol Galatasaray'a sadece galibiyet yolunu açmadı, oyuncuların kafasında oluşacak baskıyı da aldı. Mertens'in ölçülü pasına doğru deparı atan İcardi'nin vuruşu mükemmeldi. Muslera, Abdülkerim, Torreria, Mertens ve İcardi'den oluşan Galatasaray omurgası, Kerem'in ve Rashica'nın çalışkanlığı ile Adekugbe'nin çabukluğunu, hücumdaki etkinliği buluşunca Galatasaray oyun üstünlüğünü hep elinde tuttu. Tüm ikili mücadeleleri kazanan Adekugbe pozisyon kaybı yapmadı üstelik Rashica'ya biri gol olan iki asist yaptı. Nelson'un riske girmeden oynaması ve baskı gördüğü anlarda panik yapmadan ayağındaki topu Muslera'ya aktarması çok doğruydu. Abdülkerim attığı güzel golün yanı sıra savunmadan hücuma yolladığı uzun paslar etkiliydi. Torreria yine sakindi, orta alanı kontrol ettiği gibi ayağındaki topları pasa dönüştürürken hangi arkadaşına atacağı konusunda çevre kontrolünü hiç terketmedi.
Uğur Meleke - Hürriyet
Galatasaray’ın da bu sezonki farkı bu galiba: Ligin en formda kalecisine, en formda stoper ikilisine, en formda ön liberosuna ve santrforuna sahipler. Bir maçı Icardi, birini Mertens, bir diğerini Kerem alıp koyabiliyor cebine. Hem organizasyonunuz istikrarlı, hem de bireysel form durumlarınız stabilse, şampiyonluk hikayeleri de genelde böyle yazılıyor zaten.