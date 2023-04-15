Spor yazarlarının Galatasaray yorumları: Lider Galatasaray, Kayserispor'u 6-0'lık skorla devirdi

Uğur Meleke - Hürriyet

Malumunuz İcardi, sezona Paris’te başladı ve ancak transferin son gününde Galatasaray’a imza atabildi. Sarı kırmızılı formayla ilk 11’de çıktığı ilk müsabaka Kayseri deplasmanıydı, o sıralarda Galatasaray için işler çok iyi gitmiyordu. 15 Ekim’de Kayseri’de gelen 2-1’lik yenilgi, Galatasaray’ı yedinci basamağa kadar geriletmişti. İcardi, ilk Kayseri maçından ikincisine kadar, adam akıllı yarım sezon formasını giyebildi aslında Galatasaray’ın. Bu yarım sezonda Galatasaray’ı lig yedinciliğinden aldı, açık ara liderliğe taşıdı, hatta şampiyonluğa götürüyor. O 15 Ekim’den bu 15 Nisan’a, altı ayda Galatasaray hangi kritik maçta ona ihtiyaç duyduysa İcardi oradaydı.

Icardi’nin Süper Lig’in ilk yedisine karşı performansı olağanüstü: Fenerbahçe’ye karşı 2, Beşiktaş’a 2, Başakşehir’e 5, Kayseri’ye 4, Trabzon’a karşı da 2 gol katkısı. Ben uzun zamandır Süper Lig’de böyle bir büyük maç topçusu izlediğimizi hatırlamıyorum. Süper Lig’in şampiyonunu 2016’da Gomez, 2018’de Gomis, 2022’de Cornelius belirlemişlerdi. 2022-23 de yavaş yavaş “Süper Lig İcardi sezonu” olmaya doğru ilerliyor.

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