Spor yazarlarının Galatasaray yorumları: Lider Galatasaray, Kayserispor'u 6-0'lık skorla devirdi
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kayserispor, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Lider Galatasaray, son 3 maçını kazanan rakibini 6-0'lık skorla mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. İşte Galatasray - Kayserispor maçının ardından spor yazarlarının yorumları...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u Mauro Icardi (3), Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo'nun golleriyle 6-0 yendi.
Galatasaray, 18. dakikada öne geçti. Kerem'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi, Kolovetsios'tan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ev sahibi ekip 24. dakikada Rashica ile farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray, 39. dakikada penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı, Mauro Icardi ağlara gönderdi. 45+6. dakikada Kayserispor ceza sahası içindeki karambolde ikili mücadelede Hosseini'nin ayağı Torreira'nın yüzüne geldi. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, VAR'ın uyarısıyla penaltı kararı verirken Hosseini'yi kırmızı kartla oyundan attı. 45+12. dakikada penaltıda bir kez daha topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı 3. kez ağlara göndermeyi başardı. Maçın devre arasına ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle girildi.
59. dakikada Galatasaray 5. golü buldu. Ceza yayının yarım metre gerisinden kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı barajın üstünden ağlara gönderdi. 60. dakikada ev sahibi ekip durumu 6-0'a getirdi. Oliveira'nın savunma arkasına gönderdiği pasla ceza yayı içinde buluşan Zaniolo, ceza sahası içine girdi. Sol çapraza doğru giden İtalyan yıldız, sol ayağıyla çıkardığı sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. Mücadele, Galatasaray'ın 6-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sezon sahasındaki en farklı galibiyetini elde eden lider Galatasaray, puanını 66'ya çıkartarak, maç fazlasıyla ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 9 puan önüne geçti.
Galatasaray'ın 6-0'lık zaferi spor yazarlarının da gündemindeydi. İşte Uğur Meleke, Levent Tüzemen, Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu başta olmak üzere spor yazarlarının Galatasaray - Kayserispor maçına dair yorumları...
Uğur Meleke - Hürriyet
Malumunuz İcardi, sezona Paris’te başladı ve ancak transferin son gününde Galatasaray’a imza atabildi. Sarı kırmızılı formayla ilk 11’de çıktığı ilk müsabaka Kayseri deplasmanıydı, o sıralarda Galatasaray için işler çok iyi gitmiyordu. 15 Ekim’de Kayseri’de gelen 2-1’lik yenilgi, Galatasaray’ı yedinci basamağa kadar geriletmişti. İcardi, ilk Kayseri maçından ikincisine kadar, adam akıllı yarım sezon formasını giyebildi aslında Galatasaray’ın. Bu yarım sezonda Galatasaray’ı lig yedinciliğinden aldı, açık ara liderliğe taşıdı, hatta şampiyonluğa götürüyor. O 15 Ekim’den bu 15 Nisan’a, altı ayda Galatasaray hangi kritik maçta ona ihtiyaç duyduysa İcardi oradaydı.
Icardi’nin Süper Lig’in ilk yedisine karşı performansı olağanüstü: Fenerbahçe’ye karşı 2, Beşiktaş’a 2, Başakşehir’e 5, Kayseri’ye 4, Trabzon’a karşı da 2 gol katkısı. Ben uzun zamandır Süper Lig’de böyle bir büyük maç topçusu izlediğimizi hatırlamıyorum. Süper Lig’in şampiyonunu 2016’da Gomez, 2018’de Gomis, 2022’de Cornelius belirlemişlerdi. 2022-23 de yavaş yavaş “Süper Lig İcardi sezonu” olmaya doğru ilerliyor.
Levent Tüzemen - Fotomaç
Galatasaraylı oyuncuların inancı, özgüveni, coşkuları ve kazanma duyguları oyuna keyif olarak yansıdı. Torreira orta sahada ahtapot görevi yaparken rakipten müthiş top çaldı. Hücuma çıkıp bir de penaltı yaptırdı. Gecenin çalışkanı gol için çırpınan Kerem frikikten Messi vari bir gol attı. Oliveira nihayet sorumluluk alarak oynadı. Orta alanı maestro gibi yönetti. Mertens'e hareket alanı sağladı. Sürekli tek top oynayarak ve doğru pozisyon alarak Galatasaray'ı yönetti. İcardi'yi 3 gol attığı için alkışlamak yetmez. Arjantinli yıldız bazen 10 numara gibi oynuyor. Zaman zaman kanatlara geliyor sırtı dönük kazandığı topları rakipten uzaklaştırırken arkadaşlarına pas olarak servis yapıyor.
Galatasaray için artık dur durak olmayacak. Oyuncular kalan maçlar için Kayserispor önünde mükemmel bir start verdiler. Sadece gol şovu yapmadılar futbol resitali de sundular. Oyun ve alınan farklı galibiyet rakiplerini psikolojik olarak olumsuz etkileyecektir.