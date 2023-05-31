Spor yazarlarının Galatasaray yorumları: Sarı-kırmızılılar 23. şampiyonluğuna ulaştı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.

Başkentteki Eryaman Stadı'nda oynanan kritik mücadeleye Galatasaray hızlı başladı. Sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi'nin 7. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ankaragücü bu gole 9 dakika sonra Milson'la cevap verdi ve durum 1-1 oldu. Beraberlikten sonra birçok fırsat yakalayan Galatasaray, bir kez daha sahneye çıkan Arjantinli yıldızıyla 38. dakikada skoru 2-1'e getirdi ve soyunma odasına önde gitti.

İkinci yarıda da istediği oyunu sahaya yansıtan Galatasaray, 73. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 78. dakikada Sergio Oliveira'nın golleriyle mücadeleyi 4-1 kazandı ve 2022-2023 sezonunda mutlu sona ulaşan taraf oldu.