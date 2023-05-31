Spor yazarlarının Galatasaray yorumları: Sarı-kırmızılılar 23. şampiyonluğuna ulaştı
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 mağlup etmeyi başaran Cimbom, ligdeki 23. şampiyonluğuna ulaştı. İşte Ankaragücü - Galatasaray maçının ardından spor yazarlarının yorumları...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.
Başkentteki Eryaman Stadı'nda oynanan kritik mücadeleye Galatasaray hızlı başladı. Sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi'nin 7. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ankaragücü bu gole 9 dakika sonra Milson'la cevap verdi ve durum 1-1 oldu. Beraberlikten sonra birçok fırsat yakalayan Galatasaray, bir kez daha sahneye çıkan Arjantinli yıldızıyla 38. dakikada skoru 2-1'e getirdi ve soyunma odasına önde gitti.
İkinci yarıda da istediği oyunu sahaya yansıtan Galatasaray, 73. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 78. dakikada Sergio Oliveira'nın golleriyle mücadeleyi 4-1 kazandı ve 2022-2023 sezonunda mutlu sona ulaşan taraf oldu.
Okan Buruk yönetimindeki ilk sezonda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, spor yazarlarının da gündemindeydi. İşte Uğur Meleke, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Erman Toroğlu başta olmak üzere spor yazarlarının Galatasaray'ın şampiyonluğuna dair yorumları...
Tunç Kayacı - Fanatik
Başkent'e lider gelip şampiyon dönmek isteyen Galatasaray hedefine ulaştı ve 23. kere Süper Lig kupasını müzesine götürdü. Cim Bom, rakibi karşısında ilk yarıda ofansif anlamda etkili ancak defansif olarak oldukça sıkıntılıydı. Özellikle iki genç bek Boey ve Kazımcan maçın stresinden olsa gerek bol pozisyon hatası yaptılar. Okan Buruk bu zafiyeti geç de olsa görüp gereken hamleyi yaptı. Zaten bu hamle hemen meyvesini verdi ve Barış Alper yapılan hızlı hücumu golle sonuçlandırıp farkıyla ikiye çıkartıp takımını rahatlattı. Dün gece Başkent'te ikinci yarıda farka koşan Galatasaray derbiyi beklemeden Cumhuriyet'in 100. yılında 2023’te 23. şampiyonluğunu aldı ve sezonu mutlu sonla bitirdi.
Uğur Meleke - Hürriyet
Ligde son 30 yılda Fenerbahçe ile Galatasaray 12 kez şampiyonluk için kapıştılar. Bunların 10’unda Galatasaray şampiyon oldu, sadece ikisinde mutlu sona Fenerbahçe ulaşabildi. Tüm Süper Lig tarihinde Galatasaray ilk ikide bitirdiği 34 sezonun 23’ünde şampiyon olmuş. Fenerbahçe’de ise bu oran 43’te 19... Süper Lig’in yazılı olmayan kuralı şu: Galatasaray nisan ayına şampiyonluk yarışçısı olarak giriyorsa, genelde mutlu sona ulaşıyor. Galatasaray bir kupada final oynuyorsa çoğunlukla kazanıyor. Galatasaray bir bakıma bu ligin Real Madrid’i gibi. Kulübün karakteri ‘winner (kazanan)’...