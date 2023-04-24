Spor yazarlarının Galatasaray yorumları: Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı
Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. 1-0 öne geçtiği mücadelede, 3-1 yenik duruma düşen Galatasaray bulduğu 2 golle durumu 3-3'e getirdi ve maçtan 1 puanla ayrıldı. İşte Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının ardından spor yazarlarının yorumları...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, 18. dakikada Mbaye Diagne, 26 ve 30. dakikalarda da Fabio Borini'nin gollerine engel olamayarak 3-1 geriye düştü. 45+1. dakikada Sergio Oliveira'nın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indiren Galatasaray, 67. dakikada Mauro Icardi ile bir penaltı atışından yararlanamadı.
Baskılı mücadelesiyle 80. dakikada Sacha Boey ile bir gol daha bularak durumu eşitleyen sarı-kırmızılı takım, kalan sürede skoru değiştirmeyi başaramadı ve taraftarı önünde 3-3'e razı oldu.
Süper Lig'de üç maç aradan sonra puan kaybeden Galatasaray, puanını 70'e çıkardı.
Lider Galatasaray'ın 3-3'lük skorla Fatih Karagümrük'e takılması spor yazarlarının da gündemindeydi. İşte Uğur Meleke, Emre Bol, Gürcan Bilgiç ve Erman Toroğlu başta olmak üzere spor yazarlarının Alanyaspor - Galatasaray maçına dair yorumları...
Levent Tüzemen - Fotomaç
Boey'in attığı beraberlik golü G.Saray'a belki 1 puan kazandırdı. Bu puan şampiyonluk yolunda inşallah kıymetli olur. Ben Karagümrük takımını ve özellikle F.Bahçe maçında 0 asistle oynayan Borini'yi bu kadar istekli ve coşkulu görmedim. İtalyan Borini 2 gole imza atarken şaşırtan bir mücadele ortaya koydu. G.Saray eğer 3-1 yenik duruma düşmüş ve sonradan galibiyet yolunu açacak penaltıyı İcardi ile kaçırdıysa bu tamamen bireysel beceriksizlik ve fantezidir. Yenilen iki golde Nelsson'un ciddi hatası vardı. Muslera'nın geçmişten ders almayarak, fantezi yaparak rakibe kaptırdığı top gol oldu. Okan hocanın G.Saray 'da büyük işler yapan Muslera'yı uyarması gerekir. Uruguaylı kaleci artık kafasına göre takılmayı bırakmalıdır. Ayrıca sahanın en iyisi Oliveira penaltıyı mükemmel bir vuruşla gole çevirmişti.
Nevzat Dindar - Milliyet
Lidere evinde soğuk duş... Galatasaray, gol düellosuna dönen maçta Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan yitirdi. Maçın senaryosuna bakınca, dün akşam alınan puan çok değerli gibi görünüyor.