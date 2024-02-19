Süper Kupa maçı iptal mi edildi? Fenerbahçe'nin açıklaması kafaları karıştırdı
29 Aralık'ta Riyad'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı, yaşanan aksaklıklar nedeniyle ertelenmişti. Fenerbahçe'den süreç ile ilgili yapılan son açıklama kafaları karıştırırken Süper Kupa'nın iptal edildiği haberleri yayıldı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında büyük bir çekişmeye sahne olurken iki takım arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı da taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.
Sezon başında oynanması gereken ancak daha sonra kulüplere ek gelir yaratabilmek adına Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacağı açıklanan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali, maçın oynanacağı gün olan 29 Aralık Cuma günü yaşanan aksaklıklar nedeniyle ertelenmişti.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz." ifadelerine yer verilmişti.
Yaşanan gelişmelerin ardından Süper Kupa maçının ne zaman ve nerede oynanacağı büyük merak konusu olurken TFF'den konuyla ilgili henüz kesin bir açıklama gelmedi. Kulüplerin Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarındaki maçlarının yoğunluğu nedeniyle henüz net bir tarih belirlenemezken Süper Kupa'nın en geç mart ayı içerisinde oynatılacağı yönünde haberler de zaman zaman bazı basın yayın organlarında yer almıştı.