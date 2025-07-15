Süper Lig 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor, derbiler hangi haftalarda?
TFF, yeni sezonun başlama tarihini açıkladı. Süper Lig'de dev mücadeleler ve derbiler için geri sayım başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları takvimini hazırlasın.
Süper Lig heyecanı başlıyor
2025-2026 Süper Lig sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonun açılış tarihi belli oldu. Taraftarları bu yıl yine dolu dolu bir futbol takvimi bekliyor.
TFF tarih verdi: 8 Ağustos
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonun 8 Ağustos Cuma günü başlayacağını açıkladı. İlk düdükle birlikte rekabet yeniden alevlenecek.
Derbiler bu sezon erken geliyor
Derbi haftaları bu yıl daha erken oynanacak. Üç büyüklerin birbirleriyle oynayacağı maçlar 8, 11 ve 14. haftalarda.
5. haftada ilk önemli karşılaşma
Sezonun ilk büyük karşılaşması 5. haftada: Fenerbahçe, Trabzonspor’u ağırlayacak.
8. haftada derbi zamanı
8. haftada ise Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Tribünlerde büyük heyecan yaşanacak.
11. hafta çifte derbiye sahne olacak
11. haftada aynı haftaya iki kritik derbi sığacak: Beşiktaş-Fenerbahçe ve Galatasaray-Trabzonspor.
14. haftada sezonun dev maçı
14. hafta, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbiye sahne olacak: Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek.
İlk yarının son kritik mücadelesi 16. haftada oynanacak: Trabzonspor, Beşiktaş’ı ağırlayacak.
Avrupa ve milli ara takvimi de etkileyecek
Avrupa kupaları ve milli takım araları nedeniyle fikstür oldukça sıkışık. Takımlar yoğun bir maç temposuna girecek.