Süper Lig 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor, derbiler hangi haftalarda?

TFF, yeni sezonun başlama tarihini açıkladı. Süper Lig'de dev mücadeleler ve derbiler için geri sayım başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları takvimini hazırlasın.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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Süper Lig 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor, derbiler hangi haftalarda? - Resim: 1

Süper Lig heyecanı başlıyor

2025-2026 Süper Lig sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonun açılış tarihi belli oldu. Taraftarları bu yıl yine dolu dolu bir futbol takvimi bekliyor.

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Süper Lig 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor, derbiler hangi haftalarda? - Resim: 2

TFF tarih verdi: 8 Ağustos

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonun 8 Ağustos Cuma günü başlayacağını açıkladı. İlk düdükle birlikte rekabet yeniden alevlenecek.

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Süper Lig 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor, derbiler hangi haftalarda? - Resim: 3

Derbiler bu sezon erken geliyor

Derbi haftaları bu yıl daha erken oynanacak. Üç büyüklerin birbirleriyle oynayacağı maçlar 8, 11 ve 14. haftalarda.

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Süper Lig 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor, derbiler hangi haftalarda? - Resim: 4

5. haftada ilk önemli karşılaşma

Sezonun ilk büyük karşılaşması 5. haftada: Fenerbahçe, Trabzonspor’u ağırlayacak.

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Süper Lig 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor, derbiler hangi haftalarda? - Resim: 5

8. haftada derbi zamanı

8. haftada ise Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Tribünlerde büyük heyecan yaşanacak.

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Süper Lig 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor, derbiler hangi haftalarda? - Resim: 6

11. hafta çifte derbiye sahne olacak

11. haftada aynı haftaya iki kritik derbi sığacak: Beşiktaş-Fenerbahçe ve Galatasaray-Trabzonspor.

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Süper Lig 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor, derbiler hangi haftalarda? - Resim: 7

14. haftada sezonun dev maçı

14. hafta, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbiye sahne olacak: Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek.

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Süper Lig 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor, derbiler hangi haftalarda? - Resim: 8

İlk yarının son kritik mücadelesi 16. haftada oynanacak: Trabzonspor, Beşiktaş’ı ağırlayacak.

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Süper Lig 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor, derbiler hangi haftalarda? - Resim: 9

Avrupa ve milli ara takvimi de etkileyecek

Avrupa kupaları ve milli takım araları nedeniyle fikstür oldukça sıkışık. Takımlar yoğun bir maç temposuna girecek.

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