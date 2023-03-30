Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 27. hafta maçlarını yönetecek isimler...
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Adana Demirspor maçını hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek? Trabzonspor - Kayserispor maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak isimler...
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Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 1-3 Nisan tarihleri arasında oynanacak 27. hafta maçlarıyla devam edecek.
27. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 27. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
1 Nisan Cumartesi - 16.00
Başakşehir - Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
1 Nisan Cumartesi - 16.00
Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar