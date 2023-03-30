Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 27. hafta maçlarını yönetecek isimler...

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Adana Demirspor maçını hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek? Trabzonspor - Kayserispor maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak isimler...

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Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 27. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 1 1 9

Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 1-3 Nisan tarihleri arasında oynanacak 27. hafta maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 27. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 2 2 9

27. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 27. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 27. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 3 3 9

1 Nisan Cumartesi - 16.00

Başakşehir - Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 27. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 4 4 9

1 Nisan Cumartesi - 16.00

Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar