Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 28. hafta maçlarını yönetecek isimler...
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Kasımpaşa - Trabzonspor maçını hangi hakem yönetecek? Beşiktaş - Giresunspor maçını hangi hakem yönetecek? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak isimler...
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Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 7-10 Nisan tarihleri arasında oynanacak 28. hafta maçlarıyla devam edecek.
28. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 28. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
7 Nisan Cuma - 20.30
Konyaspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
8 Nisan Cumartesi - 16.00
Ankaragücü - İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz