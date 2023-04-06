Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 28. hafta maçlarını yönetecek isimler...

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Kasımpaşa - Trabzonspor maçını hangi hakem yönetecek? Beşiktaş - Giresunspor maçını hangi hakem yönetecek? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak isimler...

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Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 28. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 1 1 9

Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 7-10 Nisan tarihleri arasında oynanacak 28. hafta maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 28. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 2 2 9

28. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 28. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 28. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 3 3 9

7 Nisan Cuma - 20.30

Konyaspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 28. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 4 4 9

8 Nisan Cumartesi - 16.00

Ankaragücü - İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz