Süper Lig'de 29. haftanın iddaa oranları belli oldu! İşte Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor maçlarına açılan oranlar
Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Karşılaşmalar öncesi bahisseverleri yakından ilgilendiren iddaa oranları da belli oldu! Süper Lig 29. hafta iddaa oranları ne kadar? Bu hafta iddaa oranları ne? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor güncel iddaa oranları...
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. 14-16 Nisan tarihleri arasında oynanacak maçlar öncesi bahisseverlerin yakından takip ettiği iddaa oranları da açıklandı.
İddaa Risk Yönetim Merkezi tarafından açıklanan oranların ne olduğu merak edilmeye başlandı. Süper Lig 29. hafta iddaa oranları ne kadar? Bu hafta iddaa oranları ne? İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor güncel iddaa oranları...
ANTALYASPOR - ALANYASPOR (14 NİSAN CUMA - 20.30)
Antalyaspor ile Alanyaspor, 14 Nisan Cuma günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
Maç Sonucu (MS) 1: 1.87
Maç Sonucu (MS) 0: 3.37
Maç Sonucu (MS) 2: 3.33
2.5 Gol Alt: 1.97
2.5 Gol Üst: 1.63
Karşılıklı Gol (KG) Var: 1.53
Karşılıklı Gol (KG) Yok: 2.04
GALATASARAY - KAYSERİSPOR (14 NİSAN CUMA - 20.30)
Galatasaray ile Kayserispor, 14 Nisan Cuma günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
Maç Sonucu (MS) 1: 1.21
Maç Sonucu (MS) 0: 5.42
Maç Sonucu (MS) 2: 8.30
2.5 Gol Alt: 2.66
2.5 Gol Üst: 1.34
Karşılıklı Gol (KG) Var: 1.65
Karşılıklı Gol (KG) Yok: 1.86