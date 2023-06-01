Süper Lig şampiyonu ne kadar para alıyor? İşte Galatasaray'ın kasasına giren dudak uçuklatan para miktarı!
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Galatasray şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonluk kupasını 23. kez müzesine götüren Cimbom'un şampiyonluktan kazandığı para da belli oldu. Peki Süper Lig şampiyonu ne kadar para alıyor? Galatasaray ne kadar para kazandı? İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu belli oldu. Uzun süredir ligde liderliğini sürdüren Galatasaray, bitime 2 kala şampiyonluğunu garantiledi.
Galatasaray, ligdeki bu başarısıyla şampiyonluk sayısını 23'e çıkardı ve en yakın takipçisi ezeli rakibi Fenerbahçe (19) ile arasındaki şampiyonluk farkını 4'e çıkarmış oldu.
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın ne kadar para kazandığı da merak ediliyor. Ankara'da şampiyonluğunu ilan ederek mutlu sona ulaşan Galatasaray, hatrı sayılır bir para miktarını da kasasına koymuş oldu.
Peki Süper Lig şampiyonu ne kadar para alıyor? Galatasaray ne kadar para kazandı? Türkiye'de şampiyon takıma ne kadar para veriliyor? İşte dudak uçuklatan o miktar!