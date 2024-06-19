Süper Lig takımlarının harcama limitleri açıklandı! İşte TFF'nin belirlediği takımların harcama limitleri
Trendyol Süper Lig ekiplerinin 2024-2025 sezonundaki harcama limitleri belli oldu. Konuyla ilgili TFF'den açıklama geldi. Galatasaray'ın harcama limiti ne kadar? Fenerbahçe'nin harcama limiti ne kadar? Beşiktaş'ın harcama limiti ne kadar? İşte tüm takımların yüzde 30 sapma dahil harcama limitleri...
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Trendyol Süper Lig'de mücadele eden takımların her sezon başında belirlenen harcama limitleri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig ekiplerinin 2024-2025 sezonu harcama limitlerini belirledi.
Harcama limitleri takımların transferde harcayacakları bonservis bedeli ve imza ücretinin yanı sıra oyunculara verilen maaşları da kapsıyor.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım olurken, Fenerbahçe ise ikinci sırada yer aldı.