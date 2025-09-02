Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! İşte 2025’in en pahalı 10 oyuncusu
Süper Lig’de 2025 yılı yaz transfer dönemi hareketli geçti. Kulüpler, yıldız futbolcular için milyonlarca euro harcarken yapılan rekor transferler, ligin rekabetini daha da alevlendirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin damga vurduğu transfer döneminde en pahalı 10 oyuncu belli oldu.
Süper Lig’de 2025 yaz transfer döneminde kulüpler kesenin ağzını açtı. Avrupa’nın önemli liglerinden gelen yıldız oyuncular, yüksek bonservis bedelleriyle Türkiye’ye adım attı.
Galatasaray ve Fenerbahçe, kadrolarına kattıkları isimlerle dikkat çekerken, Beşiktaş ve Trabzonspor da transfer yarışında geri kalmadı.
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği transfer döneminde, milyonluk imzalar Süper Lig tarihine geçti.
İşte 12 Eylül'e kadar devam edecek olan transfer döneminde en pahalı 10 oyuncu...
10 - Marco Asensio: PSG-Fenerbahçe 7.5 milyon euro
9 - Ismail Jabobs: Monaco-Galatasaray 8 milyon euro
8 - Archie Brown: Gent-Fenerbahçe 8 milyon euro
7 - Wilfred Ndidi: Leicester-Beşiktaş 8 milyon euro
6 - Sofyan Amrabat: Fiorentina-Fenerbahçe 12 milyon euro
5 - Dorgeles Nene: Leipzig-Fenerbahçe 18 milyon euro
4 - Kerem Aktürkoğlu: Benfica-Fenerbahçe 22.5 milyon euro
3 - Wilfried Singo: Monaco-Galatasaray 30 milyon euro
2 - Uğurcan Çakır: Trabzonspor-Galatasaray 33 milyon euro
1 - Victor Osimhen: Napoli-Galatasaray 75 milyon euro