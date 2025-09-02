Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! İşte 2025’in en pahalı 10 oyuncusu

Süper Lig’de 2025 yılı yaz transfer dönemi hareketli geçti. Kulüpler, yıldız futbolcular için milyonlarca euro harcarken yapılan rekor transferler, ligin rekabetini daha da alevlendirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin damga vurduğu transfer döneminde en pahalı 10 oyuncu belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! İşte 2025’in en pahalı 10 oyuncusu - Resim: 1

Süper Lig’de 2025 yaz transfer döneminde kulüpler kesenin ağzını açtı. Avrupa’nın önemli liglerinden gelen yıldız oyuncular, yüksek bonservis bedelleriyle Türkiye’ye adım attı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, kadrolarına kattıkları isimlerle dikkat çekerken, Beşiktaş ve Trabzonspor da transfer yarışında geri kalmadı.

1 12
Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! İşte 2025’in en pahalı 10 oyuncusu - Resim: 2

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği transfer döneminde, milyonluk imzalar Süper Lig tarihine geçti.

İşte 12 Eylül'e kadar devam edecek olan transfer döneminde en pahalı 10 oyuncu...

2 12
Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! İşte 2025’in en pahalı 10 oyuncusu - Resim: 3

10 - Marco Asensio: PSG-Fenerbahçe 7.5 milyon euro

3 12
Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! İşte 2025’in en pahalı 10 oyuncusu - Resim: 4

9 - Ismail Jabobs: Monaco-Galatasaray 8 milyon euro

4 12
Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! İşte 2025’in en pahalı 10 oyuncusu - Resim: 5

8 - Archie Brown: Gent-Fenerbahçe 8 milyon euro

5 12
Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! İşte 2025’in en pahalı 10 oyuncusu - Resim: 6

7 - Wilfred Ndidi: Leicester-Beşiktaş 8 milyon euro

6 12
Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! İşte 2025’in en pahalı 10 oyuncusu - Resim: 7

6 - Sofyan Amrabat: Fiorentina-Fenerbahçe 12 milyon euro

7 12
Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! İşte 2025’in en pahalı 10 oyuncusu - Resim: 8

5 - Dorgeles Nene: Leipzig-Fenerbahçe 18 milyon euro

8 12
Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! İşte 2025’in en pahalı 10 oyuncusu - Resim: 9

4 - Kerem Aktürkoğlu: Benfica-Fenerbahçe 22.5 milyon euro

9 12
Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! İşte 2025’in en pahalı 10 oyuncusu - Resim: 10

3 - Wilfried Singo: Monaco-Galatasaray 30 milyon euro

10 12
Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! İşte 2025’in en pahalı 10 oyuncusu - Resim: 11

2 - Uğurcan Çakır: Trabzonspor-Galatasaray 33 milyon euro

11 12
Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! İşte 2025’in en pahalı 10 oyuncusu - Resim: 12

1 - Victor Osimhen: Napoli-Galatasaray 75 milyon euro

12 12
Galatasaray fenerbahçe beşiktaş Trabzonspor transfer