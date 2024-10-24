Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 10. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 10. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. İşte cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yayınlanma:
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 10. haftada karşılaşmalar 25-26-27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 10. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

1 11
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 10. haftada oynanacak 9 maçta düdük çalacak hakemler:

2 11
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi - Resim: 3

25 Ekim Cuma - 20.00

Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan

3 11
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi - Resim: 4

26 Ekim Cumartesi - 13.30

Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: Zorbay Küçük

4 11
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi - Resim: 5

26 Ekim Cumartesi - 16.00

Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay

5 11
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi - Resim: 6

26 Ekim Cumartesi - 19.00

Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın

6 11
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi - Resim: 7

27 Ekim Pazar - 13.30

Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan

7 11
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi - Resim: 8

27 Ekim Pazar - 16.00

Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: Yasin Kol

8 11
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi - Resim: 9

27 Ekim Pazar - 19.00

Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

9 11
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi - Resim: 10

28 Ekim Pazartesi - 17.00

RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

10 11
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi - Resim: 11

28 Ekim Pazartesi - 20.00

Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşler

11 11
hakem Trendyol Süper Lig Galatasaray fenerbahçe beşiktaş Trabzonspor