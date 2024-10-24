Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 10. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 10. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. İşte cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 10. haftada karşılaşmalar 25-26-27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 10. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 10. haftada oynanacak 9 maçta düdük çalacak hakemler:
25 Ekim Cuma - 20.00
Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan
26 Ekim Cumartesi - 13.30
Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: Zorbay Küçük
26 Ekim Cumartesi - 16.00
Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
26 Ekim Cumartesi - 19.00
Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın
27 Ekim Pazar - 13.30
Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan
27 Ekim Pazar - 16.00
Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: Yasin Kol
27 Ekim Pazar - 19.00
Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
28 Ekim Pazartesi - 17.00
RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
28 Ekim Pazartesi - 20.00
Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşler