Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 12. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler: