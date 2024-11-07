Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 12. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 12. haftasındaki önemli maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi ve pazar günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 12. haftada karşılaşmalar 8-9 ve 10 Kasım tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 12. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 12. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:

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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 3

8 Kasım Cuma - 20.00

Kasımpaşa-Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen

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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 4

9 Kasım Cumartesi - 13.30

Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrumspor: Alper Akarsu

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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 5

9 Kasım Cumartesi - 16.00

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Cihan Aydın

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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 6

9 Kasım Cumartesi - 19.00

Adana Demirspor-İkas Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu

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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 7

9 Kasım Cumartesi - 19.00

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Zorbay Küçük

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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 8

10 Kasım Pazar - 13.30

Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 9

10 Kasım Pazar - 16.00

Galatasaray-Samsunspor: Halil Umut Meler

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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 10

10 Kasım Pazar - 19.00

RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Turgut Doman

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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler - Resim: 11

10 Kasım Pazar - 19.00

Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: Kadir Sağlam

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