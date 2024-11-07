Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmalarda düdük çalacak isimler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 12. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 12. haftasındaki önemli maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi ve pazar günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 12. haftada karşılaşmalar 8-9 ve 10 Kasım tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 12. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 12. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:
8 Kasım Cuma - 20.00
Kasımpaşa-Bellona Kayserispor: Mehmet Türkmen
9 Kasım Cumartesi - 13.30
Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrumspor: Alper Akarsu
9 Kasım Cumartesi - 16.00
Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Cihan Aydın
9 Kasım Cumartesi - 19.00
Adana Demirspor-İkas Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu
9 Kasım Cumartesi - 19.00
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Zorbay Küçük
10 Kasım Pazar - 13.30
Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
10 Kasım Pazar - 16.00
Galatasaray-Samsunspor: Halil Umut Meler
10 Kasım Pazar - 19.00
RAMS Başakşehir-Beşiktaş: Turgut Doman
10 Kasım Pazar - 19.00
Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: Kadir Sağlam