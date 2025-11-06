Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Haftanın öne çıkan maçlarında hangi hakemlerin görev alacağı belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

1 7
Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), hafta sonu oynanacak tüm karşılaşmalarda düdük çalacak hakemlerin listesini kamuoyuyla paylaştı.

2 7
Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu - Resim: 3

HAFTANIN MAÇ PROGRAMI VE GÖREV YAPACAK HAKEMLER

Yarın (7 Kasım Cuma)

20.00 Gençlerbirliği - RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

3 7
Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu - Resim: 4

8 Kasım Cumartesi

14.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

4 7
Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu - Resim: 5

17.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Cihan Aydın

5 7
Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu - Resim: 6

9 Kasım Pazar

14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

6 7
Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu - Resim: 7

17.00 Kocaelispor - Galatasaray: Çağdaş Altay
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor - Eyüpspor: Yasin Kol

7 7
süper lig hakem