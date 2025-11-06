Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Haftanın öne çıkan maçlarında hangi hakemlerin görev alacağı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), hafta sonu oynanacak tüm karşılaşmalarda düdük çalacak hakemlerin listesini kamuoyuyla paylaştı.
HAFTANIN MAÇ PROGRAMI VE GÖREV YAPACAK HAKEMLER
Yarın (7 Kasım Cuma)
20.00 Gençlerbirliği - RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
8 Kasım Cumartesi
14.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
17.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Cihan Aydın
9 Kasım Pazar
14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Kocaelispor - Galatasaray: Çağdaş Altay
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor - Eyüpspor: Yasin Kol