Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 13. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 13. haftasındaki önemli maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 13. haftada karşılaşmalar 23-24 ve 25 Kasım tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 13. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 13. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:
23 Kasım Cumartesi - 13.30
ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
23 Kasım Cumartesi - 16.00
Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün
23 Kasım Cumartesi - 16.00
Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
23 Kasım Cumartesi - 19.00
Sipay Bodrum FK-Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu
24 Kasım Pazar - 13.30
Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
24 Kasım Pazar - 16.00
TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır
24 Kasım Pazar - 16.00
Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Zorbay Küçük
24 Kasım Pazar - 19.00
Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu
25 Kasım Pazartesi - 20.00
Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen