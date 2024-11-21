Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 13. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 13. haftasındaki önemli maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 13. haftada karşılaşmalar 23-24 ve 25 Kasım tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 13. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 13. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:

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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 3

23 Kasım Cumartesi - 13.30

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 4

23 Kasım Cumartesi - 16.00

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün

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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 5

23 Kasım Cumartesi - 16.00

Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 6

23 Kasım Cumartesi - 19.00

Sipay Bodrum FK-Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 7

24 Kasım Pazar - 13.30

Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 8

24 Kasım Pazar - 16.00

TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır

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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 9

24 Kasım Pazar - 16.00

Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: Zorbay Küçük

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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 10

24 Kasım Pazar - 19.00

Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu

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Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 11

25 Kasım Pazartesi - 20.00

Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen

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