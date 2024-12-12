Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 16. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 16. haftasındaki önemli maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 16. haftada karşılaşmalar 13, 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 16. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

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Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 16. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:

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Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler - Resim: 3

13 Aralık Cuma - 20.00

Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: Cihan Aydın

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Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler - Resim: 4

13 Aralık Cuma - 20.00

Kasımpaşa-İkas Eyüpspor: Halil Umut Meler

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Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler - Resim: 5

14 Aralık Cumartesi - 16.00

Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

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Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler - Resim: 6

14 Aralık Cumartesi - 19.00

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Emre Kargın

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Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler - Resim: 7

15 Aralık Pazar - 13.30

Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

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Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler - Resim: 8

15 Aralık Pazar - 16.00

Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan

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Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler - Resim: 9

15 Aralık Pazar - 19.00

Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün

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Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler - Resim: 10

16 Aralık Pazartesi - 19.00

Adana Demirspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

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Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler - Resim: 11

16 Aralık Pazartesi - 21.00

Galatasaray-Trabzonspor: Kadir Sağlam

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