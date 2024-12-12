Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 16. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 16. haftasındaki önemli maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 16. haftada karşılaşmalar 13, 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 16. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 16. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:
13 Aralık Cuma - 20.00
Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: Cihan Aydın
13 Aralık Cuma - 20.00
Kasımpaşa-İkas Eyüpspor: Halil Umut Meler
14 Aralık Cumartesi - 16.00
Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu
14 Aralık Cumartesi - 19.00
Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Emre Kargın
15 Aralık Pazar - 13.30
Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
15 Aralık Pazar - 16.00
Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan
15 Aralık Pazar - 19.00
Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün
16 Aralık Pazartesi - 19.00
Adana Demirspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
16 Aralık Pazartesi - 21.00
Galatasaray-Trabzonspor: Kadir Sağlam