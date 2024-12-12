Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 16. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler: