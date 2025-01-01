Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 18. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 18. haftasındaki kritik maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi ve pazar günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 18. haftada karşılaşmalar 3, 4 ve Ocak tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 18. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 18. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:
3 Ocak Cuma - 20.00
Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük
3 Ocak Cuma - 20.00
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ozan Ergün
4 Ocak Cumartesi - 13.30
Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Erkan Özdamar
4 Ocak Cumartesi - 16.00
Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
4 Ocak Cumartesi - 19.00
Galatasaray-Göztepe: Alper Akarsu
4 Ocak Cumartesi - 20.00
Reeder Samsunspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
5 Ocak Pazar - 13.30
Kasımpaşa-Gaziantep FK: Cihan Aydın
5 Ocak Pazar - 16.00
Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor: Yasin Kol
5 Ocak Pazar - 19.00
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır