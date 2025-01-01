Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 18. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 18. haftasındaki kritik maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi ve pazar günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 18. haftada karşılaşmalar 3, 4 ve Ocak tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 18. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 18. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:

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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 3

3 Ocak Cuma - 20.00

Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 4

3 Ocak Cuma - 20.00

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ozan Ergün

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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 5

4 Ocak Cumartesi - 13.30

Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Erkan Özdamar

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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 6

4 Ocak Cumartesi - 16.00

Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 7

4 Ocak Cumartesi - 19.00

Galatasaray-Göztepe: Alper Akarsu

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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 8

4 Ocak Cumartesi - 20.00

Reeder Samsunspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 9

5 Ocak Pazar - 13.30

Kasımpaşa-Gaziantep FK: Cihan Aydın

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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 10

5 Ocak Pazar - 16.00

Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor: Yasin Kol

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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 11

5 Ocak Pazar - 19.00

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır

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