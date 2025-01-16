Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda görev yapack isimler

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 20. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 20. haftasındaki kritik maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda görev yapack isimler - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 20. haftada karşılaşmalar 17, 18, 19 ve 20 Ocak tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 20. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda görev yapack isimler - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 20. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:

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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda görev yapack isimler - Resim: 3

17 Ocak Cuma - 20.00

Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın

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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda görev yapack isimler - Resim: 4

18 Ocak Cumartesi - 13.30

RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda görev yapack isimler - Resim: 5

18 Ocak Cumartesi - 16.00

Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda görev yapack isimler - Resim: 6

18 Ocak Cumartesi - 19.00

Beşiktaş-Reeder Samsunspor: Kadir Sağlam

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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda görev yapack isimler - Resim: 7

19 Ocak Pazar - 13.30

Göztepe-Onvo Antalyaspor: Çağdaş Altay

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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda görev yapack isimler - Resim: 8

19 Ocak Pazar - 16.00

TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda görev yapack isimler - Resim: 9

19 Ocak Pazar - 19.00

ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda görev yapack isimler - Resim: 10

19 Ocak Pazar - 19.00

Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda görev yapack isimler - Resim: 11

20 Ocak Pazartesi - 20.00

Trabzonspor-Net Global Sivasspor: Zorbay Küçük

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