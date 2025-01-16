Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmalarda görev yapack isimler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 20. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 20. haftasındaki kritik maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 20. haftada karşılaşmalar 17, 18, 19 ve 20 Ocak tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 20. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 20. haftada oynanacak 9 maçta görev yapacak hakemler:
17 Ocak Cuma - 20.00
Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın
18 Ocak Cumartesi - 13.30
RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
18 Ocak Cumartesi - 16.00
Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
18 Ocak Cumartesi - 19.00
Beşiktaş-Reeder Samsunspor: Kadir Sağlam
19 Ocak Pazar - 13.30
Göztepe-Onvo Antalyaspor: Çağdaş Altay
19 Ocak Pazar - 16.00
TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
19 Ocak Pazar - 19.00
ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19 Ocak Pazar - 19.00
Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20 Ocak Pazartesi - 20.00
Trabzonspor-Net Global Sivasspor: Zorbay Küçük