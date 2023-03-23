Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaların fikstürü belli oldu! Ligde şampiyonluk yarışı kızışıyor! İşte oynanacak maçlar...
Milli araya giren Spor Toto Süper Lig'de ara sonrası oynanacak haftaların fikstürü belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, maçların 1 Nisan'dan itibaren devam edeceği ifade edildi. İşte TFF'nin açıklamasına göre Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaların fikstürü...
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı devam ediyor. Lige milli maçlar nedeniyle ara verilirken ara sonrası oynanacak haftaların fikstürlerine ilişkin Türkiye Futbol Federasyonundan açıklama geldi. Yapılan açıklamada 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaların fikstürü açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatlerinin iftar saatlerine göre düzenlendiği ve 20.30 olarak belirlendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabileceği de ifade edildi. Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaların fikstürü şu şekilde:
SPOR TOTO SÜPER LİG 27. HAFTA FİKSTÜRÜ
1 Nisan Cumartesi:
16.00 | Başakşehir - Ankaragücü
16.00 | Trabzonspor - Kayserispor
20.30 | Galatasaray - Adana Demirspor
2 Nisan Pazar:
13.30 | Ümraniyespor - Konyaspor
16.00 | Giresunspor - Alanyaspor
20.30 | Fenerbahçe - Beşiktaş
3 Nisan Pazartesi:
20.30 | İstanbulspor - Fatih Karagümrük
Antalyaspor haftayı bay geçmektedir. Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle Sivasspor ve Kasımpaşa, haftayı müsaba oynamadan geçmektedir.
SPOR TOTO SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜRÜ
7 Nisan Cuma:
20.30 | Konyaspor - Antalyaspor
8 Nisan Cumartesi:
16.00 | Ankaragücü - İstanbulspor
20.30 | Kasımpaşa - Trabzonspor
9 Nisan Pazar:
16.00 | Kayserispor - Ümraniyespor
16.00 | Sivasspor - Başakşehir
20.30 | Beşiktaş - Giresunspor
10 Nisan Pazartesi:
20.30 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
Galatasaray haftayı bay geçmektedir. Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle Alanyaspor ve Adana Demirspor, haftayı müsaba oynamadan geçmektedir.