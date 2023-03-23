Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaların fikstürü belli oldu! Ligde şampiyonluk yarışı kızışıyor! İşte oynanacak maçlar...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatlerinin iftar saatlerine göre düzenlendiği ve 20.30 olarak belirlendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabileceği de ifade edildi. Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaların fikstürü şu şekilde: