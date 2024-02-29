Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı! İşte zorlu karşılaşmaları yönetecek isimler
Trendyol Süper Lig'de heyecan 28. hafta maçlarıyla devam edecek. Bu haftaki kritik karşılaşmaları yönetecek hakemler de belli oldu. Peki Beşiktaş-Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? Hatayspor-Fenerbahçe maçında kim düdük çalacak? İşte ligde haftanın hakemleri...
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında büyük çekişme sürerken küme düşmeme mücadelesi de nefes kesmeye devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'de kritik maçların oynanacağı 28. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler de duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
1 Mart Cuma - 20.00
Kasımpaşa-Sivasspor: Burak Şeker
2 Mart Cumartesi - 13.30
MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu