Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 29. hafta maçlarını yönetecek isimler...

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Kayserispor maçını hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe - Ankaragücü maçını hangi hakem yönetecek? Trabzonspor - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak isimler...

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Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 29. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 1 1 9

Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 14-16 Nisan tarihleri arasında oynanacak 29. hafta maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 29. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 2 2 9

29. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 29. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 29. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 3 3 9

14 Nisan Cuma - 20.30

Antalyaspor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 29. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 4 4 9

14 Nisan Cuma - 20.30

Galatasaray - Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz