Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 29. hafta maçlarını yönetecek isimler...
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Kayserispor maçını hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe - Ankaragücü maçını hangi hakem yönetecek? Trabzonspor - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak isimler...
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Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 14-16 Nisan tarihleri arasında oynanacak 29. hafta maçlarıyla devam edecek.
29. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 29. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
14 Nisan Cuma - 20.30
Antalyaspor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
14 Nisan Cuma - 20.30
Galatasaray - Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz