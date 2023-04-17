Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 30. hafta maçlarını yönetecek isimler...
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Alanyaspor - Galatasaray maçını hangi hakem yönetecek? Başakşehir - Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? Sivasspor - Trabzonspor maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak isimler...
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Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 18-20 Nisan tarihleri arasında oynanacak 30. hafta maçlarıyla devam edecek.
30. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 30. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
18 Nisan Salı - 20.30
Fatih Karagümrük - Ümraniyespor: Ali Şansalan
18 Nisan Salı - 20.30
Alanyaspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen