Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 30. hafta maçlarını yönetecek isimler...

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Alanyaspor - Galatasaray maçını hangi hakem yönetecek? Başakşehir - Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? Sivasspor - Trabzonspor maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak isimler...

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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 30. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 1 1 10

Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 18-20 Nisan tarihleri arasında oynanacak 30. hafta maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 30. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 2 2 10

30. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 30. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 30. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 3 3 10

18 Nisan Salı - 20.30

Fatih Karagümrük - Ümraniyespor: Ali Şansalan

Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 30. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 4 4 10

18 Nisan Salı - 20.30

Alanyaspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen