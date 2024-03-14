Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler
Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam edecek. 15-16 ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar öncesi TFF'den yapılan açıklamada mücadeleleri yönetecek hakemler duyuruldu. Peki haftanın maçlarını hangi hakemler yönetecek? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 30. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Ligin bitimine 9 hafta kala şampiyonluk yarışı ve düşme hattında kıyasıya rekabet sürüyor. 15-16 ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak 30. hafta karşılaşmaları öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamayla mücadelelerde görev alacak hakemler de duyuruldu.
Futbolseverler karşılaşmalarda hangi hakemlerin düdük çalacağını merak ediyor. Peki Beşiktaş-Antalyaspor maçını hangi hakem yönetecek? Kasımpaşa-Galatasaray maçını hangi hakem yönetecek? Trabzonspor-Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? İşte kritik mücadelelerin tarihleri ve maçlarda görev yapacak hakemler...
15 Mart Cuma - 20.30
Pendikspor - İstanbulspor: Oğuzhan Çakır
15 Mart Cuma - 20.30
Fatih Karagümrük - Konyaspor: Bahattin Şimşek