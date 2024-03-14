Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler

Futbolseverler karşılaşmalarda hangi hakemlerin düdük çalacağını merak ediyor. Peki Beşiktaş-Antalyaspor maçını hangi hakem yönetecek? Kasımpaşa-Galatasaray maçını hangi hakem yönetecek? Trabzonspor-Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? İşte kritik mücadelelerin tarihleri ve maçlarda görev yapacak hakemler...