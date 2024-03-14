Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler

Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam edecek. 15-16 ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar öncesi TFF'den yapılan açıklamada mücadeleleri yönetecek hakemler duyuruldu. Peki haftanın maçlarını hangi hakemler yönetecek? İşte detaylar...

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Editör: Yasin Kerim Aşan
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 30. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Ligin bitimine 9 hafta kala şampiyonluk yarışı ve düşme hattında kıyasıya rekabet sürüyor. 15-16 ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak 30. hafta karşılaşmaları öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamayla mücadelelerde görev alacak hakemler de duyuruldu.

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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 2

Futbolseverler karşılaşmalarda hangi hakemlerin düdük çalacağını merak ediyor. Peki Beşiktaş-Antalyaspor maçını hangi hakem yönetecek? Kasımpaşa-Galatasaray maçını hangi hakem yönetecek? Trabzonspor-Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? İşte kritik mücadelelerin tarihleri ve maçlarda görev yapacak hakemler...

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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 3

15 Mart Cuma - 20.30

Pendikspor - İstanbulspor: Oğuzhan Çakır

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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu! İşte karşılaşmaları yönetecek isimler - Resim: 4

15 Mart Cuma - 20.30

Fatih Karagümrük - Konyaspor: Bahattin Şimşek

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