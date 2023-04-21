Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 31. hafta maçlarını yönetecek isimler...

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Ümraniyespor - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe - İstanbulspor maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak isimler...

# spor toto süper lig # hakem # futbol # beşiktaş # Galatasaray # fenerbahçe
Son Güncelleme:
Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 31. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 1 1 9

Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 22-24 Nisan tarihleri arasında oynanacak 31. hafta maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 31. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 2 2 9

31. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 31. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 31. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 3 3 9

22 Nisan Cumartesi - 19.00

Ümraniyespor - Beşiktaş: Cihan Aydın

Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 31. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 4 4 9

23 Nisan Pazar - 13.30

Kasımpaşa - Konyaspor: Yasin Kol