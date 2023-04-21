Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 31. hafta maçlarını yönetecek isimler...
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Ümraniyespor - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe - İstanbulspor maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak isimler...
# spor toto süper lig # hakem # futbol # beşiktaş # Galatasaray # fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 22-24 Nisan tarihleri arasında oynanacak 31. hafta maçlarıyla devam edecek.
31. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 31. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
22 Nisan Cumartesi - 19.00
Ümraniyespor - Beşiktaş: Cihan Aydın
23 Nisan Pazar - 13.30
Kasımpaşa - Konyaspor: Yasin Kol