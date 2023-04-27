Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 32. hafta maçlarını yönetecek isimler...

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Konyaspor - Trabzonspor maçını hangi hakem yönetecek? Sivasspor - Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? Beşiktaş - Galatasaray maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak isimler...

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Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 32. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 1 1 9

Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 28 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında oynanacak 32. hafta maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 32. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 2 2 9

32. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 32. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 32. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 3 3 9

28 Nisan Cuma - 20.00

Alanyaspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 32. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 4 4 9

29 Nisan Cumartesi - 16.00

Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Halil Umut Meler