Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 32. hafta maçlarını yönetecek isimler...
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Konyaspor - Trabzonspor maçını hangi hakem yönetecek? Sivasspor - Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? Beşiktaş - Galatasaray maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak isimler...
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Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 28 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında oynanacak 32. hafta maçlarıyla devam edecek.
32. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 32. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
28 Nisan Cuma - 20.00
Alanyaspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
29 Nisan Cumartesi - 16.00
Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Halil Umut Meler