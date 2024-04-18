Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı! İşte kritik karşılaşmaları yönetecek isimler
Trendyol Süper Lig'de 19-20-21 ve 22 Nisan tarihlerinde 33. hafta karşılaşmaları oynanacak. Kritik müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu. İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligdeki önemli maçlarda görev alacak hakemler...
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 33. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligin zirvesinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında büyük bir şampiyonluk yarışı devam ederken, ligin alt sıralarında da küme düşmeme mücadelesi nefes kesiyor.
Trendyol Süper Lig'de kritik maçların oynanacağı 33. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) açıklama yapıldı. Açıklamada, kritik karşılaşmalarda görev yapacak hakemler de duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
19 Nisan Cuma - 20.00
Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
20 Nisan Cumartesi - 13.30
İstanbulspor-Fatih Karagümrük: Burak Şeker