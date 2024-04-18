Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı! İşte kritik karşılaşmaları yönetecek isimler

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 33. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligin zirvesinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında büyük bir şampiyonluk yarışı devam ederken, ligin alt sıralarında da küme düşmeme mücadelesi nefes kesiyor.