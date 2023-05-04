Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 33. hafta maçlarını yönetecek isimler...

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Antalyaspor - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek? Giresunspor - Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? Trabzonspor - Ankaragücü maçını hangi hakem yönetecek? Galatasaray - Başakşehir maçını hangi hakem yönetecek?

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Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 33. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 1 1 9

Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 6-8 Mayıs tarihleri arasında oynanacak 33. hafta maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 33. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 2 2 9

33. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 33. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 33. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 3 3 9

6 Mayıs Cumartesi - 19.00

Antalyaspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 33. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 4 4 9

6 Mayıs Cumartesi - 21.00

Adana Demirspor - Alanyaspor: Hüseyin Göçek