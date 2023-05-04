Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 33. hafta maçlarını yönetecek isimler...
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Antalyaspor - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek? Giresunspor - Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? Trabzonspor - Ankaragücü maçını hangi hakem yönetecek? Galatasaray - Başakşehir maçını hangi hakem yönetecek?
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Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 6-8 Mayıs tarihleri arasında oynanacak 33. hafta maçlarıyla devam edecek.
33. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 33. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
6 Mayıs Cumartesi - 19.00
Antalyaspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan
6 Mayıs Cumartesi - 21.00
Adana Demirspor - Alanyaspor: Hüseyin Göçek