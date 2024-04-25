Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu! İşte kritik karşılaşmaları yönetecek isimler

Trendyol Süper Lig'de son haftalara yaklaşılırken heyecan 26-27-28 ve 29 Nisan tarihlerinde oynanacak 34. hafta mücadeleleriyle devam edecek. Ligin zirvesinde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kritik mücadelelere çıkacağı haftada, ligin alt sıralarında küme düşmememe mücadelesinde de önemli maçlar oynanacak.