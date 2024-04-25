Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu! İşte kritik karşılaşmaları yönetecek isimler
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta müsabakaları 26-27-28 ve 29 Nisan tarihlerinde oynanacak. Zorlu karşılaşmaları yönetecek hakemler de açıklandı. Peki Adana Demirspor-Galatasaray maçını hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kim düdük çalacak? İşte detaylar...
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Editör: Yasin Kerim Aşan
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Trendyol Süper Lig'de son haftalara yaklaşılırken heyecan 26-27-28 ve 29 Nisan tarihlerinde oynanacak 34. hafta mücadeleleriyle devam edecek. Ligin zirvesinde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kritik mücadelelere çıkacağı haftada, ligin alt sıralarında küme düşmememe mücadelesinde de önemli maçlar oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) açıklama yapıldı. Açıklamada, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
26 Nisan Cuma - 20.00
Adana Demirspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek
27 Nisan Cumartesi - 16.00
Kasımpaşa-Samsunspor: Halil Umut Meler