Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 34. hafta maçlarını yönetecek isimler...

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Sivasspor maçını hangi hakem yönetecek? Adana Demirspor - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını hangi hakem yönetecek?

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Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 34. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 1 1 9

Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 20-22 Mayıs tarihleri arasında oynanacak 35. hafta maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 34. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 2 2 9

35. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 35. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 34. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 3 3 9

20 Mayıs Cumartesi - 16.00

Kasımpaşa - İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 34. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 4 4 9

20 Mayıs Cumartesi - 19.00

Kayserispor - Alanyaspor: Yasin Kol