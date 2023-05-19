Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 34. hafta maçlarını yönetecek isimler...
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Sivasspor maçını hangi hakem yönetecek? Adana Demirspor - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını hangi hakem yönetecek?
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Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 20-22 Mayıs tarihleri arasında oynanacak 35. hafta maçlarıyla devam edecek.
35. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 35. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
20 Mayıs Cumartesi - 16.00
Kasımpaşa - İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20 Mayıs Cumartesi - 19.00
Kayserispor - Alanyaspor: Yasin Kol