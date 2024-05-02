Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu! İşte kritik karşılaşmaları yönetecek isimler

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda son 4 haftaya girildi. Lig'de 35. hafta maçları, 3-4-5 ve 6 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ligde büyük bir şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kritik karşılaşmalara çıkacağı haftada, ligin alt sıralarında da düşmeme mücadelesinde önemli maçlar oynanacak.