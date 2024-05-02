Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu! İşte kritik karşılaşmaları yönetecek isimler
3-4-5 ve 6 Mayıs'ta oynanacak Trendyol Süper Lig'in 35. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Peki Galatasaray-Sivasspor maçını hangi hakem yönetecek? Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi kim oldu? İşte detaylar...
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda son 4 haftaya girildi. Lig'de 35. hafta maçları, 3-4-5 ve 6 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ligde büyük bir şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kritik karşılaşmalara çıkacağı haftada, ligin alt sıralarında da düşmeme mücadelesinde önemli maçlar oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) açıklama yapıldı. Açıklamada, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
3 Mayıs Cuma - 20.00
MKE Ankaragücü-Alanyaspor: Emre Kargın
3 Mayıs Cuma - 20.00
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan