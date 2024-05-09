Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı! İşte zorlu karşılaşmaları yönetecek isimler
Trendyol Süper Lig'de, tamamı 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak 36. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Peki Fatih Karagümrük-Galatasaray maçını hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe-Kayserispor maçının hakemi kim oldu? İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 36. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligin son 3 haftasına girilirken 36. haftada oynanacak tüm karşılaşmalar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray şampiyonluk için büyük bir avantaja sahip durumda.
Ligde şampiyonluk yarışı sürerken alt sıralarda da ligden düşmeme mücadelesinde kritik karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 36. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) açıklama yapıldı. Açıklamada, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
12 Mayıs Pazar - 19.00
Trabzonspor-İstanbulspor: Emre Kargın
12 Mayıs Pazar - 19.00
TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor: Kadir Sağlam