Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı! İşte zorlu karşılaşmaları yönetecek isimler

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 36. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligin son 3 haftasına girilirken 36. haftada oynanacak tüm karşılaşmalar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray şampiyonluk için büyük bir avantaja sahip durumda.