Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 36. hafta maçlarını yönetecek isimler...

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Antalyaspor maçını hangi hakem yönetecek? Ankaragücü - Galatasaray maçını hangi hakem yönetecek? Giresunspor - Trabzonspor maçını hangi hakem yönetecek?

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Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 36. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 1 1 9

Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 30 Mayıs Salı günü oynanacak 36. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligde maçların tamamı aynı gün, aynı saatte oynanacak.

Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 36. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 2 2 9

36. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 36. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 36. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 3 3 9

30 Mayıs Salı - 20.00

Giresunspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler

Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 36. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 4 4 9

30 Mayıs Salı - 20.00

İstanbulspor - Adana Demirspor: Ümit Öztürk