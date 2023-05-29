Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 36. hafta maçlarını yönetecek isimler...
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Antalyaspor maçını hangi hakem yönetecek? Ankaragücü - Galatasaray maçını hangi hakem yönetecek? Giresunspor - Trabzonspor maçını hangi hakem yönetecek?
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Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 30 Mayıs Salı günü oynanacak 36. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligde maçların tamamı aynı gün, aynı saatte oynanacak.
36. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 36. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
30 Mayıs Salı - 20.00
Giresunspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler
30 Mayıs Salı - 20.00
İstanbulspor - Adana Demirspor: Ümit Öztürk