Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı! İşte 37. hafta maçlarını yönetecek isimler...

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? Kasımpaşa - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek? Ümraniyespor - Giresunspor maçını hangi hakem yönetecek?

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Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı! İşte 37. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 1 1 9

Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 3-4 Haziran tarihlerinde oynanacak 37. hafta maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı! İşte 37. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 2 2 9

37. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 37. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı! İşte 37. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 3 3 9

3 Haziran Cumartesi - 16.00

Konyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı! İşte 37. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 4 4 9

3 Haziran Cumartesi - 19.00

Trabzonspor - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu