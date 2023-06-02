Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı! İşte 37. hafta maçlarını yönetecek isimler...
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? Kasımpaşa - Beşiktaş maçını hangi hakem yönetecek? Ümraniyespor - Giresunspor maçını hangi hakem yönetecek?
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Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 3-4 Haziran tarihlerinde oynanacak 37. hafta maçlarıyla devam edecek.
37. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 37. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
3 Haziran Cumartesi - 16.00
Konyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
3 Haziran Cumartesi - 19.00
Trabzonspor - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu