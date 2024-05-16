Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi
Trenyol Süper Lig heyecanında sona yaklaşılırken 17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Peki merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hangi hakem yönetecek? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda son 2 haftaya giriliyor. Ligin zirvesinde Galatasaray 6 puanlık farkla büyük bir avantajı elinde bulundururken alt sıralarda da ligden düşmeme mücadelesi adeta nefes kesiyor. Ligde 37. hafta maçları 17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Ligin zirvesinde şampiyon olacak takımın belirlenebileceği haftada 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, puan ya da puanlar alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin ise şampiyonluk şansını son haftaya taşıması için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor.
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) açıklama yapıldı. Açıklamada, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler duyuruldu. İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
17 Mayıs Cuma - 17.00
İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor: Ömer Faruk Turtay
17 Mayıs Cuma - 20.00
Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Turgut Doman