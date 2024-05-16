Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi

Ligin zirvesinde şampiyon olacak takımın belirlenebileceği haftada 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, puan ya da puanlar alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin ise şampiyonluk şansını son haftaya taşıması için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor.

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) açıklama yapıldı. Açıklamada, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler duyuruldu. İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler: