Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 38. hafta maçlarını yönetecek isimler...
Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Başakşehir - Trabzonspor maçını hangi hakem yönetecek? beşiktaş - Konyaspor maçını hangi hakem yönetecek?
Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 6-7 Haziran tarihlerinde oynanacak 38. hafta maçlarıyla sona erecek.
38. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 38. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
6 Haziran Salı - 17.00
Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Burak Şeker
6 Haziran Salı - 17.00
Sivasspor - Kayserispor: Burak Pakkan