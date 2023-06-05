Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 38. hafta maçlarını yönetecek isimler...

Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta maçları yönetecek hakemler açıklandı. Başakşehir - Trabzonspor maçını hangi hakem yönetecek? beşiktaş - Konyaspor maçını hangi hakem yönetecek?

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Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 38. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 1 1 9

Spor Toto Süper Lig'de 2022- 2023 sezonunun heyecanı 6-7 Haziran tarihlerinde oynanacak 38. hafta maçlarıyla sona erecek.

Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 38. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 2 2 9

38. haftada yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 38. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 38. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 3 3 9

6 Haziran Salı - 17.00

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Burak Şeker

Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 38. hafta maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 4 4 9

6 Haziran Salı - 17.00

Sivasspor - Kayserispor: Burak Pakkan