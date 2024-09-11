Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı milli aranın ardından 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. TFF, ligin 5. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. İşte cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı milli aranın ardından devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 5. haftada karşılaşmalar 14-15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak. Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların oynanacağı 5. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 5. haftada oynanacak 9 maçta düdük çalacak hakemler:

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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 3

14 Eylül Cumartesi - 17.00

Sivasspor-Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 4

14 Eylül Cumartesi - 17.00

Samsunspor-Konyaspor: Oğuzhan Çakır

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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 5

14 Eylül Cumartesi - 20.00

Bodrum FK-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 6

14 Eylül Cumartesi - 20.00

Galatasaray-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 7

15 Eylül Pazar - 17.00

Kayserispor-Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 8

15 Eylül Pazar - 17.00

Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 9

15 Eylül Pazar - 20.00

Alanyaspor-Hatayspor: Ozan Ergün

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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 10

15 Eylül Pazar - 20.00

Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 11

16 Eylül Pazartesi - 20.00

Antalyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol

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