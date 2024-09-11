Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı milli aranın ardından 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. TFF, ligin 5. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. İşte cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı milli aranın ardından devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 5. haftada karşılaşmalar 14-15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak. Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların oynanacağı 5. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 5. haftada oynanacak 9 maçta düdük çalacak hakemler:
14 Eylül Cumartesi - 17.00
Sivasspor-Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
14 Eylül Cumartesi - 17.00
Samsunspor-Konyaspor: Oğuzhan Çakır
14 Eylül Cumartesi - 20.00
Bodrum FK-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
14 Eylül Cumartesi - 20.00
Galatasaray-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
15 Eylül Pazar - 17.00
Kayserispor-Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
15 Eylül Pazar - 17.00
Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
15 Eylül Pazar - 20.00
Alanyaspor-Hatayspor: Ozan Ergün
15 Eylül Pazar - 20.00
Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
16 Eylül Pazartesi - 20.00
Antalyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol