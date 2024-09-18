Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda görev yapacak hakemler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. TFF, ligin 6. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 6. haftada karşılaşmalar 20, 21, 22 ve 23 Eylül tarihlerinde oynanacak. Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların oynanacağı 6. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 6. haftada oynanacak 9 maçta düdük çalacak hakemler:
20 Eylül Cuma - 20.00
Hatayspor-Bodrum FK: Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi - 17.00
Konyaspor-Sivasspor: Yasin Kol
21 Eylül Cumartesi - 20.00
Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar - 17.00
Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam
22 Eylül Pazar - 17.00
Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan
22 Eylül Pazar - 20.00
Adana Demirspor-Alanyaspor: Emre Kargın
22 Eylül Pazar - 20.00
Beşiktaş-Eyüpspor: Zorbay Küçük
23 Eylül Pazartesi - 20.00
Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
23 Eylül Pazartesi - 20.00
Göztepe-Kayserispor: Ozan Ergün