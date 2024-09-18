Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda görev yapacak hakemler

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. TFF, ligin 6. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda görev yapacak hakemler - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 6. haftada karşılaşmalar 20, 21, 22 ve 23 Eylül tarihlerinde oynanacak. Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların oynanacağı 6. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda görev yapacak hakemler - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 6. haftada oynanacak 9 maçta düdük çalacak hakemler:

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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda görev yapacak hakemler - Resim: 3

20 Eylül Cuma - 20.00

Hatayspor-Bodrum FK: Ümit Öztürk

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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda görev yapacak hakemler - Resim: 4

21 Eylül Cumartesi - 17.00

Konyaspor-Sivasspor: Yasin Kol

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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda görev yapacak hakemler - Resim: 5

21 Eylül Cumartesi - 20.00

Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda görev yapacak hakemler - Resim: 6

22 Eylül Pazar - 17.00

Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam

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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda görev yapacak hakemler - Resim: 7

22 Eylül Pazar - 17.00

Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan

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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda görev yapacak hakemler - Resim: 8

22 Eylül Pazar - 20.00

Adana Demirspor-Alanyaspor: Emre Kargın

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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda görev yapacak hakemler - Resim: 9

22 Eylül Pazar - 20.00

Beşiktaş-Eyüpspor: Zorbay Küçük

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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda görev yapacak hakemler - Resim: 10

23 Eylül Pazartesi - 20.00

Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

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Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda görev yapacak hakemler - Resim: 11

23 Eylül Pazartesi - 20.00

Göztepe-Kayserispor: Ozan Ergün

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