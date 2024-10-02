Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçları yönetecek isimler

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 8. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 8. haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçları yönetecek isimler - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 8. haftada karşılaşmalar 4-5-6 Ekim tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 8. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

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Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçları yönetecek isimler - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 8. haftada oynanacak 9 maçta düdük çalacak hakemler:

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Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçları yönetecek isimler - Resim: 3

4 Ekim Cuma - 20.00

Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Burak Pakkan

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Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçları yönetecek isimler - Resim: 4

5 Ekim Cumartesi - 13.30

Kasımpaşa-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

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Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçları yönetecek isimler - Resim: 5

5 Ekim Cumartesi - 16.00

Göztepe-Sivasspor: Ali Şansalan

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Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçları yönetecek isimler - Resim: 6

5 Ekim Cumartesi - 19.00

Başakşehir-Kayserispor: Yasin Kol

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Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçları yönetecek isimler - Resim: 7

5 Ekim Cumartesi - 19.00

Hatayspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam

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Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçları yönetecek isimler - Resim: 8

6 Ekim Pazar - 13.30

Konyaspor-Eyüpspor: Erkan Özdamar

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Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçları yönetecek isimler - Resim: 9

6 Ekim Pazar - 16.00

Adana Demirspor-Samsunspor: Alper Akarsu

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Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçları yönetecek isimler - Resim: 10

6 Ekim Pazar - 19.00

Galatasaray-Alanyaspor: Mehmet Türkmen

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Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçları yönetecek isimler - Resim: 11

6 Ekim Pazar - 19.00

Gaziantep FK-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

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