Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçları yönetecek isimler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 8. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 8. haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte cuma, cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 8. haftada karşılaşmalar 4-5-6 Ekim tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 8. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 8. haftada oynanacak 9 maçta düdük çalacak hakemler:
4 Ekim Cuma - 20.00
Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Burak Pakkan
5 Ekim Cumartesi - 13.30
Kasımpaşa-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
5 Ekim Cumartesi - 16.00
Göztepe-Sivasspor: Ali Şansalan
5 Ekim Cumartesi - 19.00
Başakşehir-Kayserispor: Yasin Kol
5 Ekim Cumartesi - 19.00
Hatayspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam
6 Ekim Pazar - 13.30
Konyaspor-Eyüpspor: Erkan Özdamar
6 Ekim Pazar - 16.00
Adana Demirspor-Samsunspor: Alper Akarsu
6 Ekim Pazar - 19.00
Galatasaray-Alanyaspor: Mehmet Türkmen
6 Ekim Pazar - 19.00
Gaziantep FK-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu