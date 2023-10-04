Süper Lig'de 8. Haftanın Hakemleri Belli Oldu! İşte Karşılaşmaları Yönetecek İsimler
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler TFF tarafından açıklandı. Adana Demirspor Trabzonspor, Antalyaspor Galatasaray, Beşiktaş İstanbulspor ve Kasımpaşa Fenerbahçe maçlarının hakemleri de belli oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 8. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Milli ara öncesi oynanacak son karşılaşmalar büyük merakla bekleniyor. Futbolseverleri ekranlara kilitleyecek maçlar öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama geldi.
TFF yaptığı açıklamayla mücadelelerde görev yapacak hakemlerin listesini duyurdu. Adana Demirspor Trabzonspor, Antalyaspor Galatasaray, Beşiktaş İstanbulspor ve Kasımpaşa Fenerbahçe maçlarında düdük çalacak hakemler de merak ediliyor. İşte bu hafta ligde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler!
Direnç Tonusluoğlu
6 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanacak Corendon Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçında Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.
Kadir Sağlam
6 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanacak haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından biri olan Yukatel Adana Demirspor - Trabzonspor karşılaşmasını ise Kadir Sağlam yönetecek.