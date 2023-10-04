Süper Lig'de 8. Haftanın Hakemleri Belli Oldu! İşte Karşılaşmaları Yönetecek İsimler

TFF yaptığı açıklamayla mücadelelerde görev yapacak hakemlerin listesini duyurdu. Adana Demirspor Trabzonspor, Antalyaspor Galatasaray, Beşiktaş İstanbulspor ve Kasımpaşa Fenerbahçe maçlarında düdük çalacak hakemler de merak ediliyor. İşte bu hafta ligde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler!