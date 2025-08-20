Süper Lig’de 8 kulüp PFDK’ye sevk edildi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor listede
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’de 8 kulübü çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK’ye sevk etti. 1. Lig’den de 3 kulüp ve çok sayıda teknik adam ile futbolcu disipline gönderildi
SÜPER LİG’DE 8 KULÜP PFDK’YE SEVK EDİLDİ
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig kulüplerini disipline gönderdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’de 8 kulübü çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
GALATASARAY, ÇİRKİN TEZAHÜRAT GEREKÇESİYLE PFDK’DE
Sarı-kırmızılı kulüp tribün olayları yüzünden sevk edildi.
TFF açıklamasında Galatasaray’ın “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ye gönderildiği belirtildi.
KOCAELİSPOR
Tribünlerdeki olaylar disipline taşındı.
Kocaelispor, yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK’ye sevk edildi.
ANTALYASPOR DA LİSTEDE
Antalyaspor, Süper Lig karşılaşmasında yaşanan saha olayları sebebiyle PFDK’ye sevk edildi.
GAZİANTEP FK SEVK EDİLENLER ARASINDA
Gaziantep FK, sahada çıkan olaylar nedeniyle disipline gönderildi.
GÖZTEPE’YE 3 FARKLI SUÇLAMA
-
Göztepe; “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları” ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” gerekçeleriyle PFDK’ye sevk edildi.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe, “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları” ve “talimatlara aykırı hareket” suçlamalarıyla disipline gönderildi.
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, “çirkin ve kötü tezahürat” ve “saha olayları” nedeniyle kurula sevk edildi.
TRABZONSPOR DA SEVK EDİLDİ
Trabzonspor, “çirkin ve kötü tezahürat” ve “saha olayları” sebebiyle PFDK’ye gönderildi.
KARAGÜMRÜKLÜ FUTBOLCU DOH SEVK EDİLDİ
Fatih Karagümrük oyuncusu Tresor Doh, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ye gönderildi.
KOCAELİSPORLU SAMET YALÇIN DA SEVK EDİLDİ
Kocaelisporlu Samet Yalçın, kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildi.
FENERBAHÇE’NİN ANTRENÖRÜ MACHADO SEVK EDİLDİ
Fenerbahçe antrenörü Pedro Machado, talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildi.
GALATASARAY GÖREVLİSİ ÖZTÜRK PFDK’DE
Galatasaray görevlisi Mehmet Emin Öztürk, talimatlara aykırı hareketten dolayı tedbirsiz şekilde PFDK’ye gönderildi.
1. LİG’DE DE SEVKLER VAR
Lig’de Sarıyer (çirkin ve kötü tezahürat), Amed Sportif Faaliyetler (tezahürat ve saha olayları) ve Erzurumspor FK (talimatlara aykırı hareket) disipline sevk edildi.
1. LİG TEKNİK EKİP VE FUTBOLCULARINA SEVK
Ümraniyespor antrenörü Ömer Faruk Mahir: Sportmenliğe aykırı hareket (tedbirli)
Iğdır FK oyuncusu Valin Ethemi: Kural dışı ve sportmenliğe aykırı hareket (tedbirli)
Vanspor antrenörü Ege Parlak: Hakaret (tedbirli)
AMED SPORTİF
Ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler’den antrenörler Mazlum Kılıç ve Erhan Ölker ile futbolcu Veysel Sapan saldırı nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildi. Kulüp görevlileri Yunus Çelik, Mehmet Delil, Ahmet Budakçı ve Halil Reşitoğlu da “talimatlara aykırı hareket”ten tedbirsiz olarak gönderildi.
ERZURUMSPOR’DA DA SEVKLER
Erzurumspor FK antrenörü Ayhan Söğütlü, sportmenliğe aykırı hareket ve talimat ihlali gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildi. Futbolcu Ömer Arda Kara ise “talimatlara aykırı hareket”ten tedbirsiz şekilde kurula gönderildi.