Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 9. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 9. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. İşte cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 9. haftada karşılaşmalar 19-20-21 Ekim tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 9. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler duyuruldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 9. haftada oynanacak 9 maçta düdük çalacak hakemler:

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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 3

19 Ekim Cumartesi - 13.30

Bellona Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler

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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 4

19 Ekim Cumartesi - 16.00

Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 5

19 Ekim Cumartesi - 19.00

ikas Eyüpspor-Göztepe: Turgut Doman

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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 6

19 Ekim Cumartesi - 19.00

Antalyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan

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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 7

20 Ekim Pazar - 13.30

Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mehmet Türkmen

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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 8

20 Ekim Pazar - 16.00

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 9

20 Ekim Pazar - 19.00

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 10

20 Ekim Pazar - 19.00

Samsunspor-Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu

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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler - Resim: 11

21 Ekim Pazartesi - 20.00

Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

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