Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu! İşte maçlarda düdük çalacak isimler
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 9. hafta maçlarıyla devam edecek. TFF, ligin 9. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. İşte cumartesi, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Taraftarların merakla beklediği 9. haftada karşılaşmalar 19-20-21 Ekim tarihlerinde oynanacak. Birbirinden keyifli karşılaşmaların oynanacağı 9. hafta öncesi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler duyuruldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre 9. haftada oynanacak 9 maçta düdük çalacak hakemler:
19 Ekim Cumartesi - 13.30
Bellona Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
19 Ekim Cumartesi - 16.00
Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
19 Ekim Cumartesi - 19.00
ikas Eyüpspor-Göztepe: Turgut Doman
19 Ekim Cumartesi - 19.00
Antalyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan
20 Ekim Pazar - 13.30
Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mehmet Türkmen
20 Ekim Pazar - 16.00
Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam
20 Ekim Pazar - 19.00
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
20 Ekim Pazar - 19.00
Samsunspor-Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu
21 Ekim Pazartesi - 20.00
Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır