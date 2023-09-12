Süper Lig'de derbi maçları ne zaman oynanacak? İşte derbi karşılaşmalarının tarihleri!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Trendyol Süper Lig'deki 5 ila 18. hafta maçlarının programını duyurmuştu. TFF'den yapılan açıklamayla ligdeki derbi ve büyük maçların da tarihleri belli olmuştu.