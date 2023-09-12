Süper Lig'de derbi maçları ne zaman oynanacak? İşte derbi karşılaşmalarının tarihleri!
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, 4 büyükler arasında oynanacak derbi maçlarının tarihlerini araştırıyor. Peki Süper Lig derbi maçları ne zaman oynanacak? Süper Lig derbi tarihleri ne? Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 11-12-13-14 Ağustos tarihlerinde oynanan ilk hafta maçlarıyla başlamıştı. Futbolseverler yeni sezon heyecanını yaşarken sezon içinde 4 büyükler arasında oynanacak derbi maçlarının tarihleri de merak ediliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Trendyol Süper Lig'deki 5 ila 18. hafta maçlarının programını duyurmuştu. TFF'den yapılan açıklamayla ligdeki derbi ve büyük maçların da tarihleri belli olmuştu.
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisi ligin 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanmıştı. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü forveti Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 kazanmayı başarmış ve sezonun ilk büyük maçından galibiyetle ayrılan taraf olmuştu.
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?
TFF'nin açıkladığı fikstüre göre sezonun ikinci derbisi ligin 5. haftasında oynanacak. Dev karşılaşmada Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. 17 Eylül Pazar günü oynanacak derbi karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un sahasında oynanan derbi mücadelesi 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.